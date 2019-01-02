搶匪掉10萬 司機撿贓款侵占

2019年01月02日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

前六福皇宮絲路宴主廚游甯鈞因積欠百餘萬元賭債，上月28日持假槍搶劫新北市板橋區陽信銀行，得手334萬餘元，警方28小時內逮人，卻發現贓款短少約10萬元，進一步追查發現，63歲徐姓貨運司機撿拾贓款後，因未立即報案及歸還，警訊後依侵占罪嫌函送法辦。

警方調查，31歲游嫌曾拿下美食展廚藝大賽西式烹調賽事銅牌，去年才升任六福皇宮主廚，因積欠百餘萬元賭債，加上為贖回遭典當的賓士愛車決定鋌而走險。游嫌上月28日騎著先在板橋後埔地區偷來的贓車至陽信銀行，他先跳進櫃台搜刮現金，隨後又亮出酷似真槍的玩具槍恐嚇行員「哪邊還有錢？」行員迫於無奈帶他到後方的小房間、金庫，游男在搜刮金庫內現金後迅速衝出銀行，騎上未熄火的贓車逃逸無蹤。

警方28小時內逮捕游嫌，在游嫌賓士後車廂查獲233萬餘元贓款，游嫌指稱另有90萬拿去當鋪贖回典當的賓士車，但金額明顯短少約10萬元。游嫌供稱，逃逸過程中，行經板橋區金門街215巷附近時，因包包未關好，有一疊紙鈔掉落。

警方調閱監視器，發現游嫌騎車逃逸過程中，因有鈔票掉出包包，游嫌還回頭看了一眼，但因太過慌張，擔心會有警方追來，趕緊加速逃逸，並未回頭去撿錢。游嫌離去不到10秒鐘，路過的徐男發現地上有錢，立即彎腰將錢撿起放進自己的口袋，並轉身離去。

警方約談從事貨運司機的徐男到案說明，他供稱，有看到新聞報導，也擔心這筆錢就是贓款，但因他最近忙著在宜蘭送貨，所以沒時間將錢送至警局。警訊後，依侵占遺失物罪嫌將徐函辦。目前短缺的贓款仍有8700元，警方仍追查流向。

(中國時報)