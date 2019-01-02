揭韓國瑜護氣大法祕技 苦孵韓冰

2019年01月02日 04:10 中國時報 陳柏安／台北報導

在父親韓國瑜的高雄市長就職典禮上，韓冰美冠群芳，在就職茶會中，她更以一襲深V紅色緊身洋裝迷倒眾生！不過，外界卻差點無法目睹韓冰橫空出世的風采，在「時報出版」3日上架的新書《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》中，韓國瑜自爆婚後10年，老婆李佳芬的肚皮一直「沒有起色」，還自嘲：「我10年來，發的都是空包彈！」據悉，韓國瑜後來靠著「護氣大法」，李佳芬才總算懷了韓冰！

三立政論節目《新台灣加油》主持人廖筱君，曾被爆買賣台北市「帝寶」豪宅，獲利新台幣2億元，算是主持圈的貴婦。不過近年來她頻傳抹黑、抹紅爭議，除槓上前法務部長邱太三，日前還引用不實傳聞，猛批中資每月支付台灣店家新台幣500元，要求這些店家只能收看中天新聞，更恐嚇國人已形成「國安危機」，卻遭內政部打臉，如此濫用媒體第四權，簡直就是唯恐天下不亂！對於「500元事件」等情事，廖筱君表示，議題是引述洪博學總編輯的新聞，當時節目也針對洪博學總編輯及徐國勇部長的訪談，播放了約1分半鐘。

國民黨副主席郝龍斌和新科北市議員游淑慧，被爆在基隆住所幽會3小時，2人痛斥爆料人居心叵測。藍營高層透露，這起烏龍爆料的幕後，不僅與北市議會議長選舉恩怨有關，甚至牽扯到將登場的藍營總統、立委初選，有人疑似想藉此打擊郝龍斌形象，讓他提前在立委、總統選舉中邊緣化。

《時報周刊》報導，李千那在推出的全台語專輯《查某囡仔》中，有一首歌〈憨憨〉是她和男友3年前就誕生的「愛的結晶」，只是一直沒機會公開，幸好專輯製作人陳子鴻很識貨，總算能公開見客！《周刊王》本期附贈「台版哈妮」何苔苔跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》、《時報周刊》。

(中國時報)