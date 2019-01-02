揭韓國瑜護氣大法祕技 苦孵韓冰

《周刊王》《時報周刊》精彩內容

友善列印
中國時報
陳柏安／台北報導

在父親韓國瑜的高雄市長就職典禮上，韓冰美冠群芳，在就職茶會中，她更以一襲深V紅色緊身洋裝迷倒眾生！不過，外界卻差點無法目睹韓冰橫空出世的風采，在「時報出版」3日上架的新書《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》中，韓國瑜自爆婚後10年，老婆李佳芬的肚皮一直「沒有起色」，還自嘲：「我10年來，發的都是空包彈！」據悉，韓國瑜後來靠著「護氣大法」，李佳芬才總算懷了韓冰！

三立政論節目《新台灣加油》主持人廖筱君，曾被爆買賣台北市「帝寶」豪宅，獲利新台幣2億元，算是主持圈的貴婦。不過近年來她頻傳抹黑、抹紅爭議，除槓上前法務部長邱太三，日前還引用不實傳聞，猛批中資每月支付台灣店家新台幣500元，要求這些店家只能收看中天新聞，更恐嚇國人已形成「國安危機」，卻遭內政部打臉，如此濫用媒體第四權，簡直就是唯恐天下不亂！對於「500元事件」等情事，廖筱君表示，議題是引述洪博學總編輯的新聞，當時節目也針對洪博學總編輯及徐國勇部長的訪談，播放了約1分半鐘。

國民黨副主席郝龍斌和新科北市議員游淑慧，被爆在基隆住所幽會3小時，2人痛斥爆料人居心叵測。藍營高層透露，這起烏龍爆料的幕後，不僅與北市議會議長選舉恩怨有關，甚至牽扯到將登場的藍營總統、立委初選，有人疑似想藉此打擊郝龍斌形象，讓他提前在立委、總統選舉中邊緣化。

《時報周刊》報導，李千那在推出的全台語專輯《查某囡仔》中，有一首歌〈憨憨〉是她和男友3年前就誕生的「愛的結晶」，只是一直沒機會公開，幸好專輯製作人陳子鴻很識貨，總算能公開見客！《周刊王》本期附贈「台版哈妮」何苔苔跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》、《時報周刊》。

(中國時報)

搶匪掉10萬 司機撿贓款侵占 名嘴揭黃國昌 替大同公司派出頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。