名嘴揭黃國昌 替大同公司派出頭

2019年01月02日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

名嘴蔡玉真針對大同集團爭議戲碼及福華電子操縱股價、內線交易案，在臉書PO文向立委黃國昌嗆聲為何不要求主管機關徹查，還整理「戰神大同語錄」質疑黃自前年5月一直替公司派出頭，卻罔顧股民權益，不替大同、華映、綠能50萬名股東伸張正義？

蔡玉真指出，去年12月13日大同集團突宣布旗下的華映向法院聲請重整、綠能債務協商，造成大同集團股票連日重挫，市值縮水近半，華映、綠能股東各為24萬與7萬人，員工逾6000人，加上大同母公司股民18萬多人，共約50萬名股民、員工哀鴻遍野。但迄今未見主管機關為股東及員工權益採取任何動作。

蔡玉真說，她已在去年12月27日將大同集團弊案資料寄給黃，為何黃迄今悶不吭聲、噤若寒蟬？為腐敗財團護航「義無反顧」，為無辜股民發聲「裝聾作啞」，質疑黃是「真戰神」還是「假道學」？

蔡質疑，大同18年未發放股利，近來更祭出華映重整、綠能債務協商、福華賣股等動作，讓旗下6家公司股價直直落，股民的心都在淌血！桃園地院已駁回華映「自己跟自己討債」的緊急處分，證實大同集團根本是在搞「假重整」，請問黃國昌為何不替小股東權益發聲？

網友看到PO文紛紛留言：「看來大同公司的帳，應好好查一查」、「主管機關被河蟹了」、「百年老店和司法界關係這麼好，就可以亂搞嗎？」還有網友將蔡臉書轉PO到黃國昌粉絲團，由於黃未回應，被網友酸「戰神也有不回應的時候...」

蔡玉真說，縱觀黃國昌從去年至今十幾次的發言質詢、臉書、記者會，一再質疑「大同中資」，似乎藉中資議題力挺公司治理荒腔走板的公司派；但對大同罔顧股東權益的行為，始終隻字不提。「黃委員，難道弱勢小股民的權益，在你心中ㄧ點都不值得關注？」

(中國時報)