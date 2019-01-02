翁章梁 要活化嘉義產業布局

2019年01月02日 04:10 中國時報 周曉婷 、 張亦惠 ／嘉縣專訪 ／嘉縣專訪

新科嘉義縣長翁章梁1個多月前以近5成1得票率當選，面對嘉義縣老年人口比例高居全台第一、縣府長短期公共債務合計逾170億元，翁章梁接受《旺旺中時》專訪時表示，嘉義縣「又老又窮」是過去一甲子台灣政治經濟歷史發展的縮影，他要率縣府團隊以新思維建構新的產業布局，翻轉嘉義縣。

善用優勢 吸外地人才

2018年九合一選舉最夯的一句話莫過於「又老又窮」，翁章梁表示，「又老又窮」及怎麼讓「人進得來，貨出得去」是近2、30年來，每一位嘉義縣長都看到的問題，歷任縣長爭取設置大學、醫療專業區、故宮南院、開發工業區等，無非就是要對抗、甚至緩解嘉義縣又老又窮困境，只是做的效果是否讓縣民滿意。

翁章梁認為，嘉義縣當然有傳統農業縣面臨的問題，但他也看到嘉義縣才有的優勢，尤其食安問題愈來愈獲重視、農產品產銷管道趨向多元化，帶動青壯農返鄉；再者，嘉義縣有土地資源多及地價相對便宜兩大利多，縣府將以如何留住在地人才並吸引外地人才作為產業布局主軸，全力發展新農業、長照產業、機械產業及推動觀光旅遊業二次轉型。

放大格局 讓資源注入

對於選戰期間很多人討論的「外漂」或「怎麼讓年輕人留下來？」議題，翁章梁認為，現在是全球化共同市場的時代，現代的人是到全世界各地去就業，不須再停在100年前留在家鄉老死的想法，當嘉義有發展優勢的時候，外面的人才會主動到嘉義來，嘉義人也可以到全世界各地去就業，「應該放大格局，不需要被框架綁住。」

曾擔任嘉義縣政府社會局長11年的翁章梁，對於嘉義縣老苦窮現況感受很深，嘉義縣被畫歸為農業縣，就業及創業環境與其他縣市相比都呈現弱勢化，老人照顧成為政策及政治問題，縣府人力及經費負擔非常沉重，他強調，如何透過產業布局、招商引資，活化商業行為及投資環境，讓資源進到嘉義縣，再接軌中央的長照2.0，是縣府無可迴避的責任，也是他最重要的施政目標。

(中國時報)