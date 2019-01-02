檢討整合 蹲下再跳起來 更有力

2019年01月02日 04:10 中國時報 周曉婷 、 張亦惠 ／嘉縣專訪 ／嘉縣專訪

2018年九合一選舉民進黨慘敗，縣市長席次僅守住2都4縣，即便以過半得票率延續嘉義縣的綠色執政，當選那晚，翁章梁沒有絲毫喜悅，各方檢討敗選聲浪形同海嘯，幾乎讓民進黨滅頂。

不過，翁章梁認為，這次選舉是「人民教訓了民進黨，但不是打死民進黨」，盡快整合各縣市支持者及幹部，「蹲下再跳起來會更有力。」

翁章梁在選後曾呼籲民進黨盡速提出檢討報告。他表示，2016年民進黨重返執政後，提出的改革方向及政策，與人民的想法有價值衝突，甚至影響民眾生計，民意的反彈直接反映在九合一選舉上。

翁章梁強調，不管是政策或政治上的操作，「兩點間，直線不是最短的距離」，須有更多配套且要分節奏，距2020大選還有13個月時間，執政團隊應該調整方向。

選後，翁章梁與桃園市長鄭文燦等中生代支持時任行政院祕書長卓榮泰參選民進黨主席，在黨內引發不同聲音，甚至出現卓參選是為保小英2020競選連任等說法。翁章梁表示，民進黨的黨主席須具備協調執政團隊與黨務系統能力，他認為卓榮泰的理想性格與從政經歷都足以承擔責任，民進黨目前最重要的是趕快從敗選教訓中站起來，提出人民能接受的政策。

以目前態勢評估，民進黨備戰2020大選似乎困難重重，在地方黨部及中央黨部都有歷練的翁章梁表示，處在敗選低潮的民進黨，當務之急是整合各縣市支持者及幹部，整合後的下一步是恢復信心，有不妥善的政策要快點調整，民進黨已不可能再驕傲，「蹲得夠低再跳起來，才會更有力。」

(中國時報)