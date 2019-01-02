重新定位故宮南院 讓人進得來

2019年01月02日 04:10 中國時報 張亦惠 、 周曉婷 ／嘉縣專訪 ／嘉縣專訪

九合一大選投票前，翁章梁（右二）曾與立委陳明文（右三）、蔡易餘（右一）與故宮院長陳其南（左三），商議北院整建時國寶南遷一事。（陳明文辦公室提供）

曾是陸客團必遊景點的阿里山，在2016年520之後，因兩岸關係急凍，陸客團大幅減少，當地觀光產業變「慘」業，而2015年底營運至今的故宮南院，非但沒有帶來觀光動能，營運狀況每況愈下，如何振興觀光業讓「人進得來」，也成了翁章梁上任後的重要課題。他強調，沒有人會反對陸客，未來要透過經營特色遊程，重新定位故宮南院等措施，吸引穩定、持續性的客源。

翁章梁說，無論是哪個政黨執政都不會反對陸客到台灣觀光，但陸客對台灣來說是不穩定的客源，會因政治環境而變化，所以台灣是否能依靠陸客支撐旅遊業，值得大家思考，且近年東南亞、日、韓的旅客增加，他認為應該開發來自世界各地的客源。

翁章梁認為，嘉義縣有山有海，發展觀光業的條件得天獨厚，可推出具有嘉義縣特色且其他地區難以複製的高山休閒旅遊及農業體驗旅遊，現在有愈來愈多背包客希望進行深度旅遊，業者可用策略結盟的方式尋找差異性，經營穩定、持續性的客源，產生口碑讓回客率增加，這樣一來經營規畫、投資方向也會更加明確，而非期待暴衝式旅遊的遊客。

故宮南院營運至今，遊客量下滑、館藏沒有吸睛亮點等一直為人詬病，翁章梁選前曾與立委陳明文、蔡易餘拜會故宮院長陳其南，商議北院整建時國寶南遷一事，儘管故宮已表明沒有國寶南遷計畫，翁章梁表示，他將擇期再拜會陳其南，針對南院定位、是否移置部分國寶至南院典藏等問題進行深入討論，南院未來發展由中央與地方共同面對。

翁章梁表示，故宮南院初期構想是以文化分權方式，帶動嘉義發展，但扁政府時期的規畫與後來馬政府執行方向完全不同，他形容南院「是一杯走味的咖啡」，目前大家對增加「館藏可看性」及加強「館外遊憩性」有共識，他更認為，故宮南院要朝親子旅遊方向發展，才有機會帶動周邊城鎮觀光。

(中國時報)