派系早已轉型 人民利益優先

翁章梁強調超脫派系、勇敢轉型，圖為他在競選期間宣布觀光共好政策。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣專訪

不管選前或選後，翁章梁不斷面臨對手及外界提出「派系」的問題，也被質疑當選後難以擺脫派系牽制，甚至成為民進黨立委陳明文在縣府的「代理人」。翁章梁強調，他並非派系中人，不管是民進黨黨內初選或正式選舉，都是縣民支持才能出線，並非利益交換，縣長任內會一本初衷以人民利益為重。

翁章梁說，2018年嘉義縣長選舉參選人沒有人是派系出身，也讓嘉義縣長選戰可以完成政治「質」的改變。他分析，民進黨以「全民調」方式，透過初選產生候選人，就代表與派系已愈走愈遠。

翁章梁表示，陳明文擔任嘉義縣長時，就帶領派系轉型，並將民進黨理念帶進嘉義縣，進入民進黨系統後，派系就必須有政治理念，也要遵守黨的規定，是轉型很大的貢獻，而這次選戰，各候選人考量人民利益大於派系利益，就是派系轉型的極致展現。

儘管翁章梁強調嘉義縣的傳統派系已轉型，但從陳明文、張花冠兩位前縣長因屬意的縣長人選不同，引爆的「花文之爭」，從黨內初選到縣長選舉，綠營更因「花文之爭」衍生出擁陳派及反陳派兩股勢力，翁章梁獲陳明文支持當選，他不諱言，陳明文幫助他很多，但縣政發展的意見來自各方，縣長聆聽各方意見，最大的判斷標準是縣民利益，就沒有是否受影響的問題。

在個人特色鮮明的兩位民進黨籍縣長陳明文及張花冠之後接下縣政棒子，期待自己成為什麼樣的縣長？翁章梁說，希望能當「解決人民生活的苦」的縣長，務實地施行縣政。

(中國時報)

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