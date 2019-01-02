跳脫幕僚性格 大破大立創新局

2019年01月02日 04:10 中國時報 周曉婷

翁章梁出身野百合學運世代，相較於早已成為綠營政治明星的鄭文燦、林佳龍、陳其邁等學運戰友，他在參選嘉義縣長之前，政治路一直走得跌跌撞撞，沉潛多年，深知得蹲下去才能跳得高，只是，從蹲下到躍起，竟花了他28年。

翁章梁其實有兩次敗選經驗。1996年第一次投入選舉，參選台南縣第1選區第3屆國大代表，同選區的黃偉哲以第2高票當選，翁章梁則苦吞敗選；20多年後，翁章梁的人生轉個彎，當選嘉義縣長，黃偉哲也當選台南市長。

翁章梁另一次敗選經驗是2002年參選嘉義縣義竹鄉長落敗。2018年嘉義縣長選戰是他人生首次的勝選，卻因民進黨慘敗而無法開心慶祝，長期擔任幕僚的他轉換角色成為地方百里侯，在民進黨縣市長僅有2都4縣之際，上任後的執政績效馬上面臨檢驗。

過去的學運世代背景，並未給翁章梁的仕途加分，在台南縣政府、台中市政府、民進黨台南縣黨部、中央黨部，甚至在嘉義縣政府當了11年的社會局長、接任農委會副主委，翁章梁都不是站在浪頭上的風雲人物，曾經共事的人形容他有濃厚的幕僚性格特質，口才便給，組織能力強、反應快，遇事能迅速處理，雖然親和力十足，卻缺少政治領袖的光環與魅力，他的縣府小內閣人事布局雖是「穩中求變」，卻也不難看出他在陳明文、張花冠兩位前縣長的影響力中求取平衡。

對於縣政藍圖，翁章梁心中勾勒的願景是透過產業布局、招商引資讓傳統農業縣的嘉義縣能夠起飛，但眼前卻有人口外流、人口老化比例全台第一、財政捉襟見肘等現實問題等待他解決，如何跳脫幕僚性格、大破大立，才能讓嘉義縣有「轉骨」機會。

(中國時報)