直播電競 網轟台北最爛跨年

「台北最High新年城2019跨年晚會」播放電競比賽，現場觀眾傻眼、電視機前民眾也誤以為轉錯台，各界罵聲不斷，甚至有網友評為台北歷來最爛的跨年活動。（陳怡誠攝)

友善列印
中國時報
／台北報導

北市府跨年活動播將近1小時電競比賽，現場觀眾傻眼、電視機前民眾也誤以為轉錯台，各界罵聲不斷，甚至有網友評為台北歷來最爛的跨年活動。值得關注的是，由於這場跨年活動，是在前觀傳局長陳思宇任內規畫，她投入立委補選後，也頻頻主打自己擁有行政經驗的優勢，如今任內籌辦的活動被罵翻，也替這場跨年增添政治味。

柯稱改變不見得都100分

台北市長柯文哲1日緩頰，辦活動20幾年不可能節目都一樣，一定要創新、改變，但改變不見得都100分；陳思宇則堅持，外界的評論一定虛心受教，但是電競作為台灣之光，且在全球有將近300億產值、有3億直播觀看人口，以台北跨年晚會這樣的國際平台，讓它有機會被國際看到，也是很好的機會。

觀眾傻眼氣氛比天氣冷

有別於一般跨年晚會都是歌手輪番上台表演，2018台北市跨年晚會卻在一開場，就安排1小時電競比賽，加上天氣溼冷，導致現場氣氛相當「冷」，電視機前觀眾也一頭霧水。有網友認為這是歷年最差的跨年活動，也有人認為，若不是倒數前天后張惠妹的演出救了整場表演，根本慘不忍睹。

對於此次跨年負評連連，柯文哲表示，辦活動一定會檢討，但辦20幾年不可能節目都一樣，一定要創新、節目要改變，但改變有時候不見得提出10個都100分，就像考10科會有1科不及格，「還好啦！」他也說，幾十萬人場合，遇到天氣不好的確是問題。

陳思宇還說，跨年活動當時有美聯社、路透社都在現場直播，所以如果把台北市的重要產業放上這個國際舞台，作為台北走進世界的連結，這也是提出此構想的很好的出發點。

(中國時報)

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