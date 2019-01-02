日韓客愛夜市 天空步道最夯

2019年01月02日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局建置桃園智慧旅遊雲平台，讓遊客透過桃園觀光導覽網、桃園智慧遊APP，就能取得景點開放時間、評價、氣象、停車等資訊，獲得不少外國人好評，觀旅局也統計出桃園最受歡迎的景點是小烏來天空步道，日韓兩國旅客最愛逛夜市，香港旅客則偏好自然人文主題。

網站瀏覽量年成長3成

觀旅局表示，遊客透過桃園智慧旅遊雲平台，可取得景點店家開放時間、客觀評價、即時氣象、即時停車位、大眾運輸指引、訂房比價等服務，系統上線後瀏覽量1年成長3成，使用手機瀏覽網站者更高達7成。

香港客偏好自然人文

觀旅局也根據使用旅客進行分析，發現境外瀏覽以香港、日本、新加坡、美國、馬來西亞與韓國等國為最大宗，其中日本及韓國旅客常瀏覽夜市資訊，以桃園及中壢觀光夜市為主，香港旅客則偏好自然人文主題，以小烏來、竹圍漁港、大溪老街、石門水庫最受喜愛，此外香港旅客瀏覽頁面及停留的時間最長，比其他國家訪客高出80％。

觀旅局透過數據分析，也發現小烏來天空步道是去年風景區瀏覽第1名，另外還有新溪口吊橋、石門水庫、大溪老街、竹圍漁港、拉拉山神木群，慈湖、桃園國際棒球場、永安漁港、桃園觀光夜市都擠進前10名，另外桃園燈節、石門水庫熱氣球嘉年華、桃園花彩節、角板山梅花季、桃園國際風箏節等活動也擠進受注目排行榜前5名。

(中國時報)