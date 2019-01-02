宣誓拚經濟 王惠美元旦送發粿

南投縣元旦升旗典禮，展望新年，縣長林明溱（前左三）以加速完成5大園區自許。（廖志晃攝）

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中國時報
／綜合報導
就是要全力拚經濟，讓彰化發發發。元旦升旗典禮結束後，彰化縣長王惠美（右五黑外套）在縣府中庭親自分送發粿與碗粿。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府1日舉辦升旗典禮，現場並贈送發粿、碗粿給參加的民眾，縣長王惠美表示，縣府團隊將全力以赴，實現「改造彰化、翻轉命運」承諾；南投縣政府舉行「觀光首都、幸福南投」升旗典禮，縣長林明溱強調，將積極建設，完成旺來產業園區等4大園區及福興溫泉，帶來更多就業機會。

縣府團隊 準備就緒

新人新氣象，王惠美表示，她要向鄉親報告，縣府團隊已準備就緒，會努力拚經濟、讓縣民有感，像今年元旦升旗一樣充滿朝氣、希望、樂活和幸福；典禮後還親自分送發粿、碗粿，象徵要讓彰化發發發。

王惠美說，彰化縣農業轉型不能再等，未來須透過完整的交通系統、特定區都市解編再生，引進國際新興產業，達到全球產業在地化，在地產業全球化。

永靖路跑 熱血擠爆

今年將加速鐵路高架化，行銷彰化，讓經濟蓬勃發展，呼籲鄉親做她和縣府團隊的靠山，大家努力拚經濟。

彰化縣永靖鄉慶祝元旦舉辦的升旗典禮暨路跑活動邁入第33屆，估計超過3000名民眾1日清晨擠爆公所廣場、熱血唱國歌，接著鄉長詹木根、立委陳素月主持鳴槍起跑，沿途有社區及企業贊助的加油站，場面壯觀又溫暖。

南投落實 多元福利

南投縣長林明溱表示，希望大家把2018的不愉快送走，迎接美好新年；縣府將落實社會福利及教育政策，加強老人、青少年、兒童等福利政策，讓縣民幸福有感。另為幫助農民促銷，升旗典禮也贈送高麗菜及柳丁給民眾。

(中國時報)

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