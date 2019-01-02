國旗雲林升起 張麗善感動哽咽

2019年01月02日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣斗六市公所舉行元旦升旗典禮，吸引大批民眾參加，縣長張麗善、副縣長謝淑亞及縣府新聞處長周柏吟等一級主管也共襄盛舉，大家一起唱國歌，張除了祝大家新年快樂，也感動哽咽地強調，終於看到國旗在雲林升起來，讓人油然升起一股有國有家的感覺。

升旗典禮在斗六棒球場旁的三好國際酒店前廣場舉辦，雲林縣議員賴淑娞、斗六市長林聖爵、前立委張嘉郡等人都參與，社區爺奶表演歌舞開場，國歌唱畢，所有人對緩緩上升的國旗行注目禮及舉手禮。

希望大家胼手胝足

張麗善向鄉親道謝，因為大家的支持才能和大家一起升旗，還略帶哽咽地說，當看到國旗緩緩升起來時，令她體會到「沒有國哪有家，沒有家哪有安定幸福的百姓」，呼籲齊心把2019年訂為啟動雲林的幸福元年，未來所有政策都會福國利民，要為民打拚，希望大家胼手胝足站在一起。

張麗善說，雲林資源不足，城鄉差距嚴重，所以必須大家共同邁進，縮小城鄉差距，爭取和其他縣市同樣而平等的資源，讓老幼福利推動、交通和藝文工商的發展都有公平待遇，打造幸福雲林。

努力縮小城鄉差距

張麗善表示，由於去年沒有編列足夠預算，所以縣府沒有舉辦跨年晚會及元旦升旗，還好有耐斯劍湖山及三好等企業大力支持，使雲林比高雄幸運，因為有全國首座幸福摩天輪，而升旗也讓人有國有家的感覺。

(中國時報)