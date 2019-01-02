三仙台迎曙光 快遞祝福願望

2019年01月02日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

東海岸國家風景區管理處在三仙台連續舉辦第20年的迎曙光祈福活動，雖然每年都與日出無緣，不過今年特別和郵政總局合作，在三仙台島設計安裝了全國第1座「太陽寶寶」造型郵筒，提供民眾寄出許願明信片，打造成為國內第1座許願島。

天公不作美 看不到日出

台東縣東海岸的三仙台，1日湧入近3000名民眾，守候本島元旦最早出現的第1道曙光及6點35分的日出，雖因雲層多，無法如願，不過東管處與郵政總局合作，在無人島上打造可愛造型的「太陽寶寶」郵筒，還是讓投下明信片、許下願望的遊客覺得不虛此行。

東管處處長洪東濤表示，三仙台位處太平洋黑潮匯流處，匯集陽光、空氣、水等正能量，因此決定在該處以全台首座許願島郵筒為行銷主軸，與中華郵政合作設立「太陽寶寶」許願郵筒，以提升三仙台旅遊價值。

遊客許願 頓覺不虛此行

昨天許願郵筒啟用儀式後，大批遊客漫步走過三仙拱橋來到許願島，用手寫的溫度由東管處協助投遞心願與祝福，現場準備的4000張明信片也被索取一空，另外亦提供電子許願卡，民眾可透過網路將祝福、願望傳遞出去。

三仙台迎曙光活動巷從凌晨4點開始，東管處安排「曙光音樂會」，5點開始，在礫石沙灘上，有金曲歌手王宏恩及Amis旮亙樂團等現場演出，並由原住民長老帶領祈福，共同等待曙光乍現，不過天公不作美，民眾的期待最後還是落空。

(中國時報)