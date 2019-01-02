宜蘭 睽違９年復辦 林姿妙感動

2019年01月02日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府1日在宜蘭運動公園舉辦睽違9年的元旦升旗典禮，儘管昨早雨勢不斷，但仍有上千人冒雨參加升旗與隨後舉辦的健行活動，縣長林姿妙說：「很久沒拿國旗了。」看著國旗在雨中緩緩上升，讓許多人非常感動，林姿妙承諾，任內都會舉辦元旦升旗。

宜蘭縣從陳定南擔任縣長時就取消元旦升旗，直到國民黨首任縣長呂國華時才復辦，民進黨林聰賢當選縣長後又停辦，雖然宜蘭市、羅東鎮等地都有辦元旦升旗，但縣府從2010年至2018年都沒舉行。

宜蘭縣從綠地變藍天，去年底林姿妙上任前，就特別要求交接小組復辦元旦升旗，縣府遂規畫元旦升旗結合往年都會舉辦的健行活動，在升旗後健行隊伍從運動公園出發，完成健行後可領取元旦活力福氣袋。

昨早宜蘭地區雨勢不斷，但宜蘭運動公園周邊停滿車輛，許多人揮舞著小國旗步入田徑場，準備參加睽違已久的元旦升旗。穿著輕便雨衣的林姿妙站在觀禮民眾的前方，能以縣長身分復辦元旦升旗，讓林姿妙相當感動，尤其是天候不佳的狀況下，仍有許多民眾不畏風雨前來，她認為，元旦升旗是好的開始，象徵一元復始萬象更新。

林姿妙表示，下雨是宜蘭的特色，在雨中升旗也有風雨生信心的意涵，而宜蘭人跟其他人不一樣的地方就是打拚的精神，希望用宜蘭精神拚出宜蘭好生活，縣府也會做好財政、交通建設、老人福利、教育福利等政策。

(中國時報)