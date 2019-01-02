來去高雄 白冰冰任觀光大使

藝人白冰冰與高雄觀光大使─高雄熊一起拍攝MV，行銷高雄。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄一月觀光大使白冰冰元旦上午前往愛河畔拍攝〈來去高雄〉MV，接著陸續到高雄各景點取景。高雄市觀光局長潘恒旭說，大陸有藝人范冰冰跟李冰冰，高雄有韓國瑜的女兒韓冰跟藝人白冰冰，有「冰」的都會紅。這支MV完成後，除了台灣以外，也會在大陸12個影音網站上架。

韓國瑜上任後，高市府馬不停蹄地推銷高雄，積極拉攏觀光客到高雄旅遊。白冰冰於去年12月31日晚間才在夢時代跨年演唱會唱壓軸，元旦上午就到愛河畔拍攝〈來去高雄〉MV。

白冰冰昨天在高雄展開一日行，上午從愛河畔出發，接著往蓮池潭龍虎塔、佛陀紀念館、義大世界、國賓飯店小吃等處蒐集美景美食，MV當中也會放上夢時代跨年夜與韓國瑜一起唱歌曲〈祈禱〉的橋段，希望為高雄新年觀光打響第一炮。

潘恒旭說，這支MV完成後，除了台灣以外，也會在大陸12個影音網站上架，鎖定台灣50歲以上的冰冰姐粉絲，以及大陸福建遊客，希望透過具有在地風味的冰冰姐行銷，讓更多人來高雄走走；白冰冰則補充，除了兩岸，東南亞跟日本也有很多人認識她，很歡迎大家來高雄看看。

高雄未來每個月都會邀請一位觀光大使幫忙推銷高雄，潘恒旭表示，目前確定1月是白冰冰、2月陳文茜，3月有兩位人選還在洽談中，盼透過名人的魅力，讓外界更想認識高雄。

(中國時報)

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