新北 侯友宜牽起好日子 民眾熱情唱國歌

穿著國旗元素的元旦國旗女孩穿梭會場發放國旗，相當吸睛，成為民眾搶拍「嬌」點。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長侯友宜上任首次元旦升旗典禮1日登場，吸引近萬名侯粉一早排隊，搶領限量3000條「牽起我們的好日子」運動毛巾，侯友宜表示，將與市民共同創造新建設、新經濟，讓民眾沒煩沒惱、圓滿順利過好生活，「一起牽起我們的好日子」。

新北市2019年元旦升旗典禮以「牽起我們的好日子」為主軸，找來知名詞曲創作人林垂立領唱國歌，現場除有身穿熱褲的國旗女孩發送國旗，還有正妹舞蹈老師帶領民眾大跳毛巾操，雖冷氣團來襲，但絲毫不減民眾熱情。

侯友宜說，國旗永遠在他心中，過去學生時代從未缺席升旗典禮，是對國家的認同跟尊重，這次典禮希望所有市民朋友2018年「站鬥陣、作伙行！」

侯友宜也說，他選市長的目的，就是讓市民有好日子過，送走2018年，迎接2019年，希望他和市府團隊、議員，共同為市民謀更大的福利，台灣政治要少講一點，要認真打拚攜手合作，拚建設拚經濟。

除市府廣場升旗熱鬧，由議員蔡淑君「淑君阿姨」在林口運動公園舉辦的升旗典禮，現場也聚集超過3000人參加，活動由108位小朋友領唱國歌，15位里長出席，蔡淑君也與知名導演馮淬帆一起升國旗，大伙玩得不亦樂乎。

朱立倫卸下新北市長一職，1日以市民身分參加總統府舉辦的元旦升旗典禮，未參加新北市府升旗活動，對此，市長侯友宜說，朱立倫的目標很明確，到總統府升旗很合理，希望他諸事順利、心想事成。

(中國時報)

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