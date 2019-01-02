醫院喜迎元旦寶寶報到

2019年01月02日 04:11 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

2019年首日、陽光露臉，台中市不少醫院均有元旦寶寶搶著「探出頭」，這幾年提倡自然產，仍有產婦搶生元旦寶寶，住院催生、算時辰剖腹產，討好兆頭。其中國醫藥大學附設醫院有1名自然產的女寶寶，跨年倒數後不久，1日凌晨0時4分呱呱墜地，家人超開心。

中國附醫到1日下午4時為止，共接生6名元旦寶寶、台中醫院1名、台中榮總有3名、中山醫院1名，林新醫院有3名元旦寶寶，讓產房充滿了新生兒降臨的喜悅。

「新年第1天就有大驚喜！」元旦喜獲愛女的鄭姓產婦開心地說，女兒比預產期還要提早報到，歷經1個多小時終於自然產下胎兒，女兒2470克，是自己挑選來到世上的時間，就是良辰吉時，她覺得2019年一定是幸運年。

鄭姓產婦表示，頭1胎自然生產，女兒很貼心，才打減痛分娩針藥沒多久即生產，原以為女兒預產期1月中才會出生，沒想到女兒竟挑了1月1日來報到，成為元旦寶寶，女兒生日特別好記。

另名46歲廖姓產婦則順利生下3400公克女寶寶，她說，這是她的第2胎，預產期原本也是1月中，但前幾天腹部有下墜感、感覺快生了，12月31日到醫院產檢打催生，跨年倒數前10分鐘自然產，女嬰臉頰豐滿、圓嘟嘟，氣色紅潤，是「帶有福氣的孩子」。

(中國時報)