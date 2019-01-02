邀韓國瑜重回當兵地 馬祖籲闢航線

2019年01月02日 04:10 中國時報 葉書宏 ／連江報導 ／連江報導

高雄市長韓國瑜曾在馬祖西莒擔任連長，對馬祖有著濃厚感情，更授權馬祖酒廠推出韓國瑜紀念酒。連江縣長劉增應表示，今年將抽空拜訪韓國瑜，爭取馬祖、高雄班機新航線，另外，邀請韓重回他的當兵地西莒，回味當兵時期的點點滴滴。

馬祖近年來觀光備受國內外遊客重視，遊客人數逐年攀升，對此，劉增應表示，目前空運僅有台北、台中與馬祖對飛，將親自拜訪韓國瑜爭取高雄、馬祖新航線，除了可以照顧南部鄉親返馬外，亦可提升南部民眾對於馬祖旅遊的興趣。

另外，關於兩岸交流，劉增應表示，始終秉持一貫態度，以互利雙贏、加強交流為原則，更期許馬祖成為兩岸間的樞紐。

劉增應表示，韓國瑜當選後他主動與韓接洽，詢問是否願意授權Q版圖像生產紀念酒，韓一口同意，紀念酒獲得不少韓粉支持、訂單爆量，酒廠正進行正式灌裝作業，第一階段預定將在1月中出貨。

馬祖酒廠表示，紀念酒為58度陳年高梁酒，每瓶600cc，瓶身採用酒廠專利「水立方」，外包裝設計以賣菜郎Q版圖案為主體，搭配高雄著名景點及耳熟能詳的韓語錄。

酒品選用榮獲「雙金牌」同等酒質為酒體，由年資40多年首席調酒師特選用2桶酒廠窖藏坑道、珍藏40年陳年老高粱酒提味，最特殊是配合「大家發發發」的概念，特調58度陳年高粱酒，這也是馬祖酒廠建廠以來首次發行58度陳年高粱酒。

(中國時報)