花博市民專用道啟用 湧5.6萬遊客

台中市民拿出身分證給工作人員查驗，走專用通道進入馬場園區。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中花博市民專用通道元旦啟用，后里園區花舞館開園前就大排長龍，市民出示身分證供查驗，入園狀況流暢。交通局表示，后里及外埔園區開園10分鐘，即吸引千位市民逛花博，3園區全天共計5萬6400人次入園。

台中市副祕書長陳如昌、觀光旅遊局長林筱淇、交通局長葉昭甫、新聞局長吳皇昇至后里馬場園區，歡迎市民、新住民及全球12歲以下兒童憑有效證件逛花博，工作人員手持大型標示看板，大喊台中市民請出示身分證，並指引從市民通道入園。

葉昭甫表示，台中市民憑國民身分證可享無限次免費參觀；中市新住民持中華民國居留證，居留事由記載依親夫或妻，且居留地址為台中市，也可免費；另全球12歲以下兒童，出示民國96年以後出生健保卡，或2007年以後出生外國護照，一樣免費。吳皇昇指出，查驗身分均採從寬認定，呼籲市民不要再持花博卡入園。

霧峰莊先生1家9口走市民通道進入花博，他說全家有辦花博卡，一直沒時間參觀，趁著免費第1天特地前來，以後可無限次逛花博，省下好幾千元。

交通局指出，台中花博市民通道啟用首日，大致上入園狀況流暢，3大園區全天共湧入5萬6400人次遊客，包括后里森林與馬場園區3萬4100人、外埔園區8500人、豐原園區1萬3800人，其中免費入園人數(含森林、馬場及外埔)計2萬6700人。

(中國時報)

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