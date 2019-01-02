女童鐵皮屋頂溜滑梯 險象環生

2名女童在4樓高的鐵皮屋上「溜滑梯」，令目擊民眾驚嚇不已。（巫靜婷翻攝）

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中國時報
巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣竹南火車站前華南銀行附近，12月31日傍晚5時許有2名女童在住宅鐵皮屋頂上遊戲，路過民眾見狀拿起手機錄影PO網，詢問是誰家的小朋友，居然在頂樓玩鐵皮屋「太危險了」，引發網友討論，並引起警方關注，通報縣府社會處介入。

從網友PO出的影片中，可清楚看見遠處頂樓加蓋的鐵皮斜棚頂上，有2名女童一前一後在玩耍，滑行過程其中1名女童站起身，以微蹲方式小心翼翼的走下坡，畫面令人膽戰心驚。2名女童滑下坡後，即站在屋頂平台上東張西望。

據了解，2名女童為新住民之後，越南籍的生母租下竹南鎮華南銀行附近的透天厝做生意。她表示，2名女兒分別為2歲及8歲，當日因自己在1樓忙於家中雜貨生意，無暇顧及女兒，聽見在呼喊自己，才發現她們已從3樓頂爬至連棟的隔壁銀行4樓鐵皮斜棚上，有馬上叫她們下來，還好沒有發生危險。

女童媽媽也反嗆網友說，如果是自己看到有小孩做出如此危險的動作，就會趕緊提醒家長，哪有看見小孩這樣了，還有時間在那邊拍片PO網？

竹南派出所所長張志欽表示，警方獲報已到現場關心，並勸導女童媽媽注意小孩行為及安全。

苗栗縣社會處長范陽添表示，收到警方通報後，已派員了解，由於案件未有急迫性，考量女童媽媽是因一時疏忽並非故意，2日上班日會請社工到女童家中訪談，並責成家長上親子教育課程。

(中國時報)

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