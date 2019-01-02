小英如此領航 綠營等沉船

2019年01月02日 04:10 中國時報 陳建仲

相對於中國大陸最高領導人習近平的元旦談話訴諸國家成就與願景，蔡總統的新年談話卻充斥競選語言，儼然是聲討大陸和警告國民黨的檄文，顯示即使遭到九合一選舉的重大挫敗，蔡總統仍然拒絕承認她領導的國政方向有錯誤，並且預設在可能被地方包圍中央的陰影下，企圖以中央對兩岸事務的主管權，制約台北市和國民黨15個執政縣市和對岸的城市交流。蔡總統的新年談話實際上已為明年總統大選定調，形勢至此，民進黨反而必須審慎思考，明年的總統與立委選舉還要不要繼續交給蔡英文領航。

蔡總統的新年談話強調九合一大選結果，不代表台灣基層想要放棄主權、在主權上做出退讓，並以非洲豬瘟批評大陸：「如果連疫情防治都不能夠真心合作，哪來的兩岸一家親？」。面對兩岸關係緊繃且論述不被民眾接受的困境，蔡總統仍堅持繼續依照零和對抗的邏輯，提出「四個必須」，呼籲「中國」必須正視中華民國台灣存在的事實，必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持，必須以和平對等方式處理兩岸間的歧異，必須是政府跟政府所授權的公權力機構坐下來談。

但小英如此嚴厲的陳述，卻被台北市長柯文哲一句神回應「元旦為什麼講豬瘟？」，剎那間破了功。柯P說彼此有善意比較重要，心裡都有芥蒂，講什麼也沒有用。柯提「兩岸一家親」，蔡總統卻用「中國」代替「中國大陸」。

誠如柯P所言，「九二共識」、「兩岸一家親」在台灣都被標籤化，沒事都要拿出來講一講。蔡總統將「人進得來、貨賣得出去」的小市民心願無限上綱成放棄或退讓主權，再度槓上席捲全台的「韓流」思潮。尤其蔡政府將九二共識汙名化的邏輯，不但小市民聽不懂，淺綠支持者也不買帳。

兩岸兩會的協商機制在馬政府時代運作良好，根本沒有放棄或退讓主權的問題，民進黨拒絕九二共識，造成兩會機制中斷，蔡政府已丟了5個邦交國，也無法參與世衛組織等聯合國功能性機構，蔡總統卻想把兩岸關係倒退的責任和後果全推給對岸。這套說詞自民進黨重返執政至今，不停對全民疲勞轟炸，九合一選舉民進黨慘敗，已證明選民不接受這說法，不料敗選後，蔡總統還是不改。

蔡總統提出要建立民生、資訊和民主安全等「三道防護網」，指控對岸在防疫上的不當作為、假訊息氾濫、破壞我方民主等，要求兩岸政治對話必須有台灣人民的參與跟監督。問題是兩岸協商從來不缺民意監督，相反地，民進黨假監督之名，導致「兩岸協議監督條例」難產，卡住服貿、貨貿協議，使得占台灣7成的服務業無法藉由大陸市場轉型成亞太營運中心。如果民進黨繼續站在民意的對立面，未來全民最大黨依然會是「討厭民進黨」。

兩岸服貿協議僅是經貿談判的性質，就被太陽花學運扭曲成是侵犯主權的政治協議；兩岸政治協商根本沒有啟動，民進黨動輒將經貿協商上綱成主權談判，這套恐嚇民眾的話術真能再拿來當選舉靈丹？

蔡總統說她不反對兩岸互動與城市交流，但兩岸交流要健康、正常，而透過九合一選舉結果民眾顯然已用選票告訴民進黨，任意將兩岸交流泛統獨化，才是不健康、不正當。這個訊息蔡總統聽不見，民進黨聽見了嗎？（作者為資深媒體人）

(中國時報)