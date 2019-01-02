2019年01月02日 04:10 中國時報 楊渡

管中閔任台大校長一事，終於在葉俊榮提出辭職的同時拍板定案。雖然可以預料，未來台大內部仍有諸多風風雨雨，但至少它守住了台灣學術獨立的一點尊嚴。在這件事情上，有一個人的名字是不應該被遺忘的，那便是陳維昭。在事情正鬧得風風雨雨的時候，多少來自政治高層的壓力，多少來自綠營的陷阱，多少輿論名嘴的抹黑，陳維昭都不為所動。

他的難能可貴在於：那不是普通的時刻，而是權力獨裁到了無法無天的地步。軍公教，那麼龐大的團體壓力，都被打得欲哭無淚，勞工的抗爭也無效，而司法院大法官、法院也像是民進黨開的，甚至違憲的促轉會、黨產會，都無人能阻止。國民黨像被打趴打癱，無力反擊。那是台灣的「至暗時刻」。人性都是懦弱的，人性是難於抵擋無所不在的政治壓力的。陳維昭如果有一點恐懼，只要稍稍動搖，就可能被拉入陷阱。所幸，他堅持了下來。這是十足道德勇氣的顯現。

他所維護的豈只是學術獨立，是知識分子的風骨，是一個法治社會該有的底限，更是一種在黑暗之前不屈服的勇氣。傅斯年地下有知，也會站起來喝采。

其次，改變管中閔案的，還是台灣的民主。如果不是九合一選舉結果，讓民進黨大敗，管案休想過關。選舉之前，民進黨對台灣法治的破壞到了無以復加的地步。想整什麼人，什麼事，沒有法源依據，民進黨可以自己搞立法，隨便弄一個《黨產條例》，再弄一個《促轉條例》。反正立法院是民進黨開的，國民黨也軟弱無能，更無其他黨派可以制衡，法律變成政治玩物。連合法選出的台大校長都可以用各種說詞，再發動親綠媒體一面倒地抹黑。一般讀書人愛惜名節，受不了抹黑，早就倒下去宣告投降。

這一次幸好碰上管中閔。他的骨氣夠硬，生命力夠強，明明這過程中生病開刀，卻抵死不屈服，就是不讓當權者稱心。然而，他所堅持的豈是一個校長的職務，而是一個法治的基礎。明明依《大學法》合法程序選出者，當權者卻可以破壞法治，用權力橫行，硬是要拔之而後快。設想，如果連台大的道德勇氣都陷落了，那台灣知識分子誰還敢說一句自主的話，知識人的風骨也徹底骨折了。還好，管中閔夠硬氣，挺下來了。

而九合一選舉，才終於讓民眾看到，權力是無法永遠橫行的，給民進黨的權力是可以收回的。台灣民主最大的貢獻，便是護住了法治這一條不能逾越的底限，停止無法無天、一黨獨大又專制的現象。

如果不是這樣，葉俊榮敢通過管中閔案嗎？法院敢對婦聯會做出不同於黨產會的判決嗎？美國干涉台灣選舉如此之深，幫蔡英文如此明顯，如今反而邀請國民黨的縣市長訪美，這不是一個現實主義投機分子的典型？

我不是懷疑葉俊榮作為知識分子的道德良知，而是人性懦弱，他聽命行事的作風早有耳聞，若說他是基於道德勇氣讓管案過關，我無論如何都不相信。

坦然說，我個人非常受教於民進黨的這一段執政經驗。它讓我對早年希特勒如何變成獨裁者有很深的體會。事實上，希特勒沒有比民進黨更神奇，他一樣靠選舉起家，掌握了國會多數，立下對他有利的法令，再發動各方外圍勢力對反對者加以圍剿，甚至暴力相向，令民眾心生恐懼，讓各界不敢多言，到最後，萬馬齊闇，當希特勒發動屠殺猶太人的時候，整個社會已經無聲了。民主轉向獨裁就是這樣來的。如果不是九合一選舉，台灣也離此不遠了。

所以，感謝民進黨，讓我知道漢娜鄂蘭的「平庸說」是多麼不準確。她忘了權力獨裁才是罪惡的根源，而不是不敢反抗的庸常之人。感謝民進黨，讓我知道反抗的道德勇氣是多麼不容易，敢於堅持的陳維昭和管中閔，在這整個過程中是多麼艱難。感謝民進黨，讓我知道民主是需要維護的，讓權力不斷輪替，讓獨裁者下台，才是避免獨裁和腐化的唯一解藥。

借用日本學者本田善彥的話，被蔡英文搞得在解體邊緣的「這個國家」，還好因選舉而延緩下來，免於解體。而台大，還好有這樣的風骨，讓知識人可以挺立，護住一口真氣。（作者為作家）

(中國時報)