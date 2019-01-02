2019年01月02日 04:10 中國時報 李正修

蔡英文總統的「2019新年談話」是九合一選舉民進黨大敗後的首次政策宣示，而且接著隔日中國大陸國家主席習近平即將在《告台灣同胞書》40周年大會上發表對台新政策，在此國內外局勢均險峻的時刻，蔡英文的談話充滿著自我感覺良好的傲慢，但對於施政方向卻仍讓國人有摸不著重點之嘆。

蔡英文提出「四個必須」和「三道防護網」，強調「中國」必須「正視中華民國台灣存在的事實、尊重2300萬人民對自由民主的堅持、以和平對等方式處理彼此歧異、是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談」；且政府將建構「民生安全、資訊安全及強化兩岸互動中的民主」三道防護網，以守護台灣的安全。

九合一選舉「韓流」席捲全台，證明人民已經厭惡蔡政府繼續以意識形態綁架民生經濟，但蔡總統此次談話雖坦承選舉失敗是「對執政者最嚴肅的檢驗」，但仍強硬表示「絕對不代表台灣基層的民意想要放棄我們的主權，也絕不代表台灣的民眾想要在台灣主體性上做出退讓」，彷彿暗指投票給國民黨的人就是「親共賣台」，而只有民進黨最能捍衛主權。對最新民意有如此偏差的解讀，也難怪她的民意支持度下探無底限，同時也可看出蔡英文急於抓緊兩岸話語權，避免被藍營縣市的兩岸交流浪潮所吞沒。

事實上，蔡總統所提的「四個必須」及「三道防護網」根本是畫蛇添足的修辭。我國在推動兩岸或國與國的協商時，難道不是基於對等、和平、政府授權及捍衛自身利益的原則嗎？蔡總統呼籲對岸應「正視中華民國台灣存在的事實」，更透露其內心根本不是以《中華民國憲法》為思考基礎，否則就不會說出「中華民國台灣」這樣不清楚的國號，因為「台灣是中華民國的一部分，但絕不等於中華民國」。

同日，大陸國台辦主任劉結一及海協會會長張志軍分別發表新春祝詞，重申「打擊台獨、爭取和平統一」的立場。由於今年同時是美國與中華人民共和國建交40周年、中共發表《告台灣同胞書》40周年，習近平預定2日針對兩岸最新情勢發表重要談話，作為大陸今年對台的政策指導方針，預期他仍將堅持「九二共識」作為台海和平發展的定海神針，蔡英文若堅拒九二共識，任內不可能有改善兩岸關係的機會。

展望今年的國內外情勢，台灣不能忽略《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）已生效，等同預告台灣被區域經濟整合邊緣化的危機可能成真。台灣卻因蔡政府無謂的堅持導致兩岸關係衰退，很可能讓台灣無緣加入這個占我國對外經貿總額達1/4的區域經貿組織。

台灣已經因蔡政府錯誤的兩岸政策而蹉跎太多寶貴時間和發展的機會，儘管已受到選票的教訓，蔡英文卻依然不願解決兩岸僵局的核心問題。新的一年，兩岸的結恐怕仍難解開。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)