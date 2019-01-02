2019年01月02日 04:10 中國時報 彭蕙仙

今年元旦，蔡總統在升旗典禮中「首開金口」，全程高唱〈國歌〉，總統府現場還發放手搖國旗與國旗貼紙，啦啦隊制服也以國旗三色設計；青天白日滿地紅的意象四處飛揚，這種景象在民進黨執政後可說是相當難得。

然而，另一方面，元旦清晨，有獨派團體成員舉著旗幟到凱道景福門前，大罵蔡英文背叛台灣，甚至喊出「槍斃蔡英文」等口號。

即使在國民黨執政時期，獨派團體再怎麼激烈抗爭，也不會在元旦升旗典禮等重大場合，喊出要槍斃元首的敏感口號，可以想像獨派對蔡英文的不滿之深。

此外，被部分綠營人士視為敗選戰犯之一的前北農總經理吳音寧，新年伊始，就在臉書上自陳「遭遇一波又一波扭曲事實的惡意攻擊，留待之後寫到書中，記載到歷史裡。」吳成書後應會再掀漣漪，將之視為獨派的復仇記，也不為過。

至於前教育部長葉俊榮「放管」事件，更讓獨派團體無法接受，即使葉俊榮旋及下台，仍止不住綠營的炮火，且箭頭已轉向蔡英文，如前立委林濁水就連續炮轟小英。可以想像1月8日管中閔上任台大校長後，事件仍難止息，後座力恐殃及蔡政府的治理威信。

隨著九合一大選落幕，獨派陣營對蔡英文的不信任與拮抗已越來越表面化，一方面是質疑蔡英文在政務與黨務的治理能力；另一方面，蔡英文對爭取連任表現出堅強的意志，還傳出透過黨主席人選的運作，意欲在黨內持續掌握最高權力。如此自然引發黨內不同派系者的疑慮甚至反對。

但更令人煩心的是，獨派人士對民進黨敗選的理由竟與大多數民意有完全不同的解讀。他們認為，蔡政府「不夠獨」、「背棄台灣價值」，讓支持者心灰意冷，才會棄守民進黨，造成嚴重的挫敗。

在正常情況下，蔡英文可以不甩這種錯誤的觀點，因為最新民意顯示的，其實是要求民進黨政府改善兩岸關係，而不是擁抱獨派過激的主張。然而，獨派選後不斷對蔡英文施加壓力，要求蔡政府改弦更張，甚至還有人說，民進黨完全執政後，蔡英文「已經完成階段性任務，沒有連任的必要。」換言之，獨派威脅蔡英文，可能連參選2020的門票都不會給她。這對連任冀望甚深的蔡英文來說，可真是不能承受之重。

她要如何挺過獨派的壓力呢？這將是台北政壇的開春大戲。但蔡英文必須牢記，能決定她有沒有機會連任的關鍵不在獨派，而是台灣的主流民意；她應該要跟著民意走，隨著獨派起舞是不會有未來的。（作者為資深媒體人）

(中國時報)