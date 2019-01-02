川普愈愛你 你要愈害怕

2019年01月02日 04:10 中國時報 李大中

在蔡總統的新年談話中，她一方面坦承九合一敗選是對執政者最嚴肅的檢驗，又表示選舉結果絕不代表民眾想放棄主權，或想要在台灣主體性上作出退讓，同時也拋出「四個必須」與「三道防護網」的說法。

九合一選舉結果本來就無涉蔡總統所說的主體性或主權，所以這席話是刻意說給北京當局聽的。民進黨敗選原因在於民心思變，尤其中央拖累地方，執政團隊過於偏執與自負，輕忽民怨，搞政治虎虎生風，但拉抬經濟成效平庸，尤其是許多美其名為「改革」的施政，對民眾而言，可能僅是透過粗糙手段所引發的劇烈變動，講政治而輕經濟，重分配卻無力興利，以轉型正義為名，放任促轉會與黨產會等機構進行政治清算，而每逢施政挫敗與民意不滿之際，又歸咎於境外勢力的滲透干擾與破壞，以對岸釋放假訊息或銳實力為由卸責，點點滴滴，徒增社會反感。

蔡英文新年談話中最引人矚目之處，莫過於在兩岸關係的著墨，但「四個必須」老調重彈，並無新意，而「三道防護網」的說法，則是刻意凸顯兩岸關係中的負面因素與威脅面向，如同「善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」之類的說法，基本上還是採取被動的兩岸政策基調，這代表蔡英文無心也無力在兩岸關係上大開大闔，打算以不變應萬變。

展望今年，兩岸政策大概不會出現轉圜的可能，也就是在總統大選之前，民進黨仍將依循「穩中、南進、依美」的既有對外戰略路線。為何如此？因為就蔡政府的解讀而言，無論外界如何評價，不按牌理出牌的川普正是台灣的機會之窗，川普上任後所不吝展現的親台傾向，包括在政治與安全層面的表態加碼支持台灣，以及美國國內（包括民意與跨黨派菁英）目前高漲的「恐中」與「敵中」氛圍，再加上日漸成形的印太戰略以及美國啟動對中貿易（科技）戰等強勢作為，在在具備遏制中國崛起的明顯意涵，針對性不言而喻，大環境有利於台灣，值得一搏。也正因判斷台美雙方在戰略目標上的無比契合，更強化蔡政府對美一邊倒的意願，故即便面臨兩岸關係逐漸失衡的危機，蔡總統仍執意加深台灣「依美」的力道。

但要提醒的是，美中戰略競合的樣貌日趨複雜，再加上川普政府在外交施政上即興式的色彩揮之不去，在川普的思維中，儘管台灣是情感上支持的對象，但更像談判桌上的棋子，牽制北京的角色明顯，在川普大棋局中的籌碼色彩不斷加重，故為避免淪為美中競逐的犧牲品，並防範未來川普的反覆無常，台灣應步步為營與謹慎因應，維持某種程度的戰略平衡，方為上策。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授兼所長）

(中國時報)