社論－誰能消滅中華民國？

2019年01月02日 04:10 中國時報 主筆室

總統蔡英文1日發表「2019新年談話」，呼籲大陸「正視中華民國台灣存在的事實」，總統府前元旦慶祝大會，現場國旗飄揚，為民進黨執政前所未見，唱國歌時，蔡總統從頭到尾高唱，一字不漏、不避唱「吾黨所宗」更是罕見。不久前陸委會也指控大陸不承認一中各表，所謂「九二共識」就是消滅中華民國。一時之間，民進黨政府彷彿成為中華民國的忠誠捍衛者。

民進黨政府的改變可能有兩個理由，一是九合一選舉敗選的教訓，高雄選情翻轉已證明，即使在綠營地盤上，選民依然熱愛這面國旗。二是與大陸打「九二共識」的口水戰，必須高舉中華民國，才能指責大陸「消滅中華民國」。

但民進黨真是中華民國捍衛者嗎？答案是「未必」，因為：一、民進黨並未放棄《台獨黨綱》，在最新版的決議文民進黨主張「一邊一國」。二、蔡英文政府過去2年多厲行「去中華」的文化與教育政策，中華民國對民進黨政府而言只是「保護殼」。

民進黨指責大陸堅持九二共識，卻不承認「一中各表」，意在消滅中華民國。這種說法部分符合事實，卻不是完全的事實。從官方語言來看，大陸確實不接受「一中各表」，但考察其實際做法，卻不能認為大陸不給中華民國留有空間。事實上，國台辦發言人馬曉光針對九二共識爭議最新的說明，本身就含有「各表」的意涵。其所謂「符合各自規定」，站在台灣的角度，就是指《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》的規定，「暫時擱置分歧」也等同默認各表的現實。3年前王毅曾經以外交部長身分表態，大陸願意接受《中華民國憲法》，但蔡總統選擇「忽略」這個善意的訊號。

兩岸政治爭議在兩蔣時代，是一種正統之爭，互相不承認彼此政權的正當性，但隨著台灣民主化與兩岸交流的深化，台灣不再將中共視為叛亂團體，大陸也調整了兩岸定位的論述。其中最重要者，莫過於「一中三段論」的調整，過去的說法是「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」，後來大陸改成「世界上只有一個中國，大陸與台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國關係」。

大陸對兩岸關係定位的修改，象徵大陸不再強調兩岸正統之爭，不再執著於誰吃掉誰。「兩岸同屬一中」的大中國概念，落實到兩岸官方互動，就表現為各種場合與層級的「對等交流」。從這個角度來說，大陸無意消滅中華民國，也未否定、干擾中華民國在台澎金馬的治權，口頭上不說，卻在實際行為上落實馬英九的「主權互不承認、治權互不否認」。馬英九時代也以「中華民國台灣地區」的台灣定位回報大陸。

對大陸來說，終極目標是兩岸統一，不是「消滅中華民國」，前海協會會長汪道涵曾說「國號也可以談」，背後的用意就在於只要能夠實現兩岸統一，即便在中華民國的旗幟下也並非完全不可能。但客觀條件已經改變，「談國號」早已不現實。

民進黨執政後，兩岸在國際場合重新回到敵我關係，但即使國民黨執政，仍然衝突多於合作。須知在兩岸達成共識之前，無論中華民國或台灣，都難以在國際舞台上出現。但也不要忽略，大陸在這一問題上並非不留餘地，而是根據兩岸關係的好壞做靈活的調整。

蔡政府時期，兩岸官方互動關係大幅倒退，互信跌到冰點，大陸在國際參與的問題上開始對台灣加大封堵力度，於是我們不僅看到多個邦交國的斷交，還看到許多原本可以存在的外館名稱，也被駐在國強令要求更名。

所謂大陸意圖消滅中華民國，其實是一個假議題，民進黨政府聲稱捍衛中華民國，內部卻不斷操作去中國，中華民國的法理基礎和象徵符號都受到衝擊。更深刻探究，在20年來的藍綠對抗中，台灣經濟漸漸走向衰弱，究竟是誰在消滅中華民國？

兩岸關係好，台灣才會好，中華民國的空間才能擴大。唯有兩岸關係改善、台灣經濟變好、朝野一心，才有足夠的談判實力要求大陸正視中華民國的存在。中華民國在台灣70年處境雖艱困，卻始終未被消滅，可以說，沒有誰能消滅中華民國，但政府倒行逆施，卻有可能自取滅亡。

(中國時報)