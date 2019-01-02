2019年01月02日 04:10 中國時報 主筆室

蔡英文總統首次發表新年談話，對大陸言詞犀利，說「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」，還指責大陸「千方百計讓台灣政治人物說出通關密語」，「不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作」，更提出「四個必須」、「三道防護網」為兩岸交流設下層層關卡。

2019年元旦，應該是一個新局面的開始，九合一選舉結果呈現的新民意，顯示即使是綠營傳統選區，選民仍然希望「貨出去、人進來、發大財」，潛台詞是希望兩岸關係改善。可見，「經濟」才是選民投票的主要考量。

正如蔡總統所指出，美中貿易戰將會對台灣總體經濟、產業發展、金融穩定帶來一定的衝擊。新年假期前夕，美國川普總統簽署了《亞洲再保證倡議法案》，中美新冷戰格局再向前跨進一步，大陸國家主席習近平即將針對兩岸關係發表重要宣示，2019開局台灣內外部都暗潮洶湧。

面對變局，蔡總統應以經濟議題為優先，理順兩岸關係和朝野關係，整合所有力量與資源，以最強實力應對挑戰，讓人民過上好日子。理順兩岸關係並不表示要投降，李登輝和馬英九都曾經和大陸取得階段性共識。

蔡總統卻認為，她就任初期，已經一再對大陸讓步，大陸卻步步進逼，讓她無處迴旋，從此像隻鬥雞，對大陸不假辭色。

即使已經輸了上半場，這隻鬥雞仍不服輸，明明已血跡斑斑，卻張開身上每一根羽毛向對手求戰。

蔡總統，請不要再賭氣，務實盤點資源、接受客觀現實，多為人民幸福著想吧！

(中國時報)