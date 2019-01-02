2019年01月02日 04:10 中國時報 徐宗懋

前國安會祕書長蘇起先生近日多次預測，今年蔡英文可能在兩岸事務上鋌而走險，利用美國對她的支持以及對大陸的遏制，造成兩岸軍事危機，因此提出重大警示。我的看法是，不會！蔡英文挑起危機有兩個前提，一是民眾和民進黨支持，二是蔡英文是政治冒險家。以上兩者都不可能，尤其是第二者。

首先，九合一大選，蔡英文和民進黨已經刻意挑起主權之爭，但民進黨照樣慘敗，可見民眾並不買帳。總統大選蔡固然必敗，但綠委還想保住頭路，不會支持選民反對的做法。就像這次促轉會的去蔣，連綠委都不認同，覺得時機和氣氛都不對，綠委最關心的還是自己的飯碗。

至於蔡英文絕不是政治冒險家，此乃其基本的精神人格狀態。在政情分析中，國家領導人的人格狀態通常也是情報分析的重要部分，蔡英文不會去挑起兩岸危機，就像蘇起先生不會率領幾萬人高唱〈夜襲〉那般，以下分析提供蘇起先生參考：

蔡英文在〈寫給黨員的一封信〉中說：「當我為了降低社會衝突，刻意在價值分歧的議題上，選擇沉默或模糊時，人民不會因為我的沉默而停止分裂。我雖然做出決策，但沒有站在第一線領導，這導致了社會分裂…。」這一段自我描述非常準確，但太過自我美化，而且弄不清在野與執政兩者角色的區別。

執政者擁有最大的權力，施政面也代表社會主要矛盾，在野者是不需要面對的。蔡英文在野時，如果在野黨本身出現問題，她只要選擇沉默，民眾注意力很快就轉到施政者所創造的社會主要矛盾，她只要觀察局勢，適時跟著民意表態就可輕易做政治收割。在此，她的沉默相對於馬政府的混亂，代表著沉穩和堅定。

仔細看，她從來沒有挺身帶大家向前衝，而是讓別人衝，她靜悄悄地在後面收割。然而當蔡英文變成執政者時，情況就完全相反了。她的施政成為社會主要矛盾，成為眾矢之的。儘管她在背後緊緊地操控，讓黨產會、年改會、教育部、促轉會和中選會的打手在第一線亂搞，成為民眾痛恨的對象，但她的沉默不語代表了默許、傲慢、冷酷和殘忍，更成了民眾厭惡之最。

在歷屆總統中，蔡英文的聲望掉的最快，其實她沒有那麼壞，問題就出在風格。身為執政者，任何壞事帳都算到她身上，如何收割？即使今天她決定站到第一線，也是講一些雞毛蒜皮的事，像什麼香菸的價格、老舊機車的問題，還有保護滷肉飯等，對於真正的國家大事，她還是閃躲模糊的，可見人是不會變的。

這也幾乎保證了蔡英文絕對不敢在兩岸挑起重大的爭端。過去兩年多，蔡在兩岸問題上，最多只敢一邊說維持現狀，一邊喊台灣主權，她的台獨不像陳水扁那樣，大喊大叫向前衝，而是一貫其風格暗渡陳倉。這對北京來講完全不構成威脅。她連稱對方為「中國」都算是一記重拳，於是對方回她一句「中國台灣」就了事，這麼簡單誰不會？

所以，蘇起先生多慮了！九合一大選民進黨被打得六神無主，蔡英文又是一個東閃西躲的人，民眾要求換掉政府的決心異常堅定，執政者實際上已被釘在牆上，動彈不得。蔡英文的最後一步路，兩岸關係將是風平浪靜。

(中國時報)