川普對中國的極限施壓

2019年01月02日 04:10 中國時報 蔡東杰

經過1年的躊躇不決或積極籌備後，美國川普政府終於在2018年初對中國動手，而且是政治與經濟雙管齊下。在3月16日簽署《台灣旅行法》後，僅僅1個星期，3月22日又簽署備忘錄，宣布對中國徵收額外關稅以「懲罰中國偷竊美國智慧財產權與商業機密」的非法作為，從而掀起一波貿易大戰。其後，雙方雖陸續在5月與12月兩度達成「停戰」協議，但美國既於7月發動北京口中「經濟史上最大規模的貿易戰」，包括華為事件在內，跡象顯示，美國並沒有真正鬆手的打算。

值得注意的是，美國雖仍為目前世界最大經濟體，但畢竟中國一度在2013～2016年曾超越美國，成為全球最大的貿易國家，且中國不僅對美貿易逆差在2017年來到3752億美元，即便前述逆差成為美國指控北京的「罪狀」之一，其數目在貿易戰火下甚至有繼續擴大的跡象，更別說持有超過1兆美元國債的中國，乃美國最大的「債主」。可以說，美國目前雖仍因具有霸權話語權，加上在貿易戰中掌握主動性而暫時居於優勢地位，但事實上美國在貿易領域並不真正占上風。

正因如此，搭配政治手段的「兩手」策略既不可免，台灣又自然是美國手上最有價值的一張牌，在此情況下，美台關係之深化與升級眾所矚目。包括已簽署批准之法案在內，美國國會在最近兩年內共提出近10項直接或間接與台灣議題相關之法案，確實大大提升雙邊互動的熱度。

除3月《台灣旅行法》推動雙方官員互訪，8月的《2019財政年度國防授權法》建議擴大雙方軍事交流與聯合訓練，川普在去年12月底簽署的《2018年亞洲再保證倡議法案》也繼續強調應定期對台軍售並鼓勵美國高層官員訪台等。據此，美台關係升級既可預期，台灣在兩強夾縫中的處境亦將愈形尷尬。

更甚者，美國也無意靠「台灣牌」孤注一擲。事實上，川普在簽署《亞洲再保證倡議法案》的兩周前，剛批准了另一項《西藏旅行對等法》，旨在反擊中國嚴格限制包括美國在內的外國人進入西藏的作法，並要求國務卿在90天內評估美國公民進入西藏的程度並向國會提交報告。除此之外，美國國會不僅在去年11月提案呼籲白宮援用《全球馬格尼茨基法案》，針對中國在新疆地區的政治再教育政策實施經濟制裁，美中經濟暨安全檢討委員會也在同月呼籲檢討1992年通過的《美國─香港政策法》。

可以說，美國一連串觸及台灣、西藏、新疆與香港議題的倡議，不僅直指北京的政治敏感區與雙方關係的「紅線」，此種進行政治極限施壓的作法，亦充分顯示美中之間正處於山雨欲來前夕的緊繃態勢。（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)