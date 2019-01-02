台灣加入CPTPP難度高

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中國時報
劉大年

《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）在去年12月30日正式生效，生效範圍限於目前已經批准CPTPP的日本、新加坡、墨西哥、紐西蘭、加拿大及澳大利亞等6國，越南將在今年1月14日生效；馬來西亞、智利、祕魯及汶萊等4國則要在完成國內批准程序60天後生效。

CPTPP人口雖然只有全球的7%，但國內生產毛額（GDP）卻占全球14%，貿易值也占全球15%。而且CPTPP仍保持原來TPP的規範，重要內容包括市場開放、投資、電子商務、政府採購、產業合作與法規調和等30章，只暫時凍結其中22項與市場開放較不相關的條款，算是一項大型且兼具深度與廣度的自由貿易協定（FTA）。

CPTPP對於新會員的加入基本上抱持歡迎的立場，未來將會成立工作小組處理新會員的加入，最快今年上半年就會開始接受申請。新會員必須接受CPTPP快速降稅原則和相關規範，不但談判空間有限，市場也幾乎是全面開放，甚少例外。所以台灣若要加入，農業必然會有衝擊；工業項目中的車輛、機械、食品加工對日本的開放，也會有較大影響。

美國川普總統上任後，立即退出CPTPP的前身TPP，認為雙邊模式最符合美國利益，但全球區域經濟整合並未受到影響，甚至加速進行。除了CPTPP外，《日本─歐盟經濟夥伴協定》也將在2月生效，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）在今年也會加速談判，其他亞太國家也積極尋求結盟對象，形成美國利用雙邊談判，而其他國家採取區域整合雙軌並行，互相競合的方式。

CPTPP迅速到位已影響到美國的出口，特別是對日本農產品的出口更是首當其衝。所以美國國內目前有加速簽訂美日雙邊貿易協定的呼聲。不過日本則表示希望美國加入CPTPP，以回復TPP架構為優先，未來美、日的互動值得注意。

台灣目前只與CPTPP11國中的紐西蘭及新加坡簽署FTA，若能加入CPTPP，等同多簽了9個FTA，當然可拓展國際經貿空間。但台灣加入的難度比他國高，一方面要解決禁止日本核災區食品進口的問題，日本官方認為此舉直接抵觸CPTPP規範，台灣若不能改善，將無法加入CPTPP。另一方面，如何降低來自中國大陸的干擾因素，也是需要克服的障礙。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)

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