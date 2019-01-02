2019年01月02日 04:10 中國時報 賴祥蔚

政府在2018年通過《國家語言發展法》，又積極推動台語公共電視台，理由都是要提倡台語。

什麼是台語？有人會質疑說：不就是閩南語嗎？或者稱為河洛話，哪裡有什麼台語？這是一種沙文主義的稱呼吧？也有人會說：在台灣用的語文都是台語，台灣的台語跟本來的閩南語已經有一點差別了，而且台灣的客語跟大陸的客語也開始有所不同了，這樣的客語也可以算是台語。

從台灣的角度出發，要保存台灣的語言，其實最簡單的方法，就是打造台語歷史大戲。這幾年歷史教育強調本土化，在課堂上跟學生聊起林爽文、林文察、戴潮春、賴和，多數學生都已經略知一二，雖然還說不上知之甚詳，但是已經為打造台語歷史大戲奠定了不錯的基礎。

從戲劇認識歷史，一向就是最簡潔有力的方式。一齣《延禧攻略》上演，許多人對於清朝的後宮就多了許多了解。再之前的《大軍師司馬懿》，則讓一般人重新知道三國時期除了諸葛亮，原來司馬懿的人生也這麼精彩。

不知道總統或部長們追劇嗎？追劇時有沒有想過幫助台灣多多拍出自己的歷史大戲？要拍台灣歷史大戲，應該認真考究，本於歷史真實，加上小說與戲劇的填補，才能吸引觀眾。最好的台灣歷史大戲當然是原音呈現，讓觀眾感受當時台灣在多族群的互動下先民使用的語言，包括漳州與泉州的閩南語、兩廣的客家話、北京官話、原住民語言、還有1949年之後的多元族群語言。

只要其中有一部膾炙人口，不只台灣歷史可深入人心，各種台灣人的語言也獲得保存與發揚。值得開發的台灣歷史故事太多了，足以源源不絕提供材料與靈感，讓台灣歷史大戲一直拍下去。

不論是要保存、發揚台灣的歷史還是語言，修法與成立電視台都不是真正的關鍵，就算修了再多法、成立再多電視台，最後還是要貼近民眾才有效果，否則都是虛的。真正的關鍵，當然是要讓台灣的歷史與語言以最鮮明的方式呈現在我們的生活空間，拍出好看的歷史大戲才是關鍵。

公共電視正在拍攝陳耀昌原著改編的《傀儡花》，魏德聖也有意拍攝鄭成功的故事。這些都是很好的努力。過去台灣也拍過很多歷史戲劇，經驗絕對不缺，缺的是企圖心、大手筆的預算以及整合的力量。未來不管是哪個政黨執政，都應該繼續努力從真實歷史中開發更多素材，努力呈現出鮮明的真實故事與語言。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)