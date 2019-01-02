網紅雙琴俠 讓古典樂嗨起來

雙琴俠（TwoSet Violin）說服女小提琴家希拉蕊韓（中）一起挑戰邊搖呼拉圈邊演奏小提琴，也讓音樂會現場氣氛飆到最高點。（摘自TwoSet Violin影片）

友善列印
中國時報
／台北報導
雙琴俠（TwoSet Violin）透過拍攝影片的方式傳遞對音樂的理想，至今已成古典樂界網紅。（TwoSet Violin提供）

邊搖呼拉圈邊拉琴，還把玉女小提琴家逼下海一起胡鬧，這是什麼樣的瘋狂音樂會？知名古典網紅團體雙琴俠（TwoSet Violin）最近就和希拉蕊‧韓合作，三個人在舞台上邊拉琴邊搖呼拉圈，最後不但音樂也演奏了，呼拉圈還沒掉下來，影片點閱衝破37萬人次。

用幽默連結現代人

成員之一的楊博堯表示，他們的影片有一些必要元素，「有一些認真的堅持，加上一些災難，最後都會非常搞笑。」雙琴俠由澳籍台裔小提琴家楊博堯（Brett Yang）與陳韋丞（Eddy Chen）共同組成，2014年創團至今，累積粉絲逼近80萬大關，雙琴俠認為，透過幽默和簡單的方式讓古典音樂與現代人產生連結是他們的目的，「有些人願意熱愛古典音樂，我們必須積極地找到他們。」

邊搖呼拉圈邊演奏

這次他們說動已出道20年、新世代最耀眼的女小提琴家希拉蕊韓跟他們一起搞笑，一起邊搖呼拉圈一邊演奏，難度很高，但希拉蕊韓顯然有備而來，一雙咖啡色及膝馬靴讓下盤穩固，只見她先是從容不迫搖起呼拉圈，然後才開始演奏，果然讓現場爆滿的觀眾情緒嗨到最高點，也讓古典音樂不再單調無聊。

楊博堯說，古典音樂的高標準常常把人們搞到崩潰，或是嚇壞，「人們想要最好的藝術，這是身為音樂家的我們應該堅持的標準，但我們要認真的是音樂，我們自己可以輕鬆一點，讓更多人認識古典音樂。」

(中國時報)

突破框架 吳義芳與身體和解

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。