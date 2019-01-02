網紅雙琴俠 讓古典樂嗨起來

2019年01月02日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

雙琴俠（TwoSet Violin）透過拍攝影片的方式傳遞對音樂的理想，至今已成古典樂界網紅。（TwoSet Violin提供）

邊搖呼拉圈邊拉琴，還把玉女小提琴家逼下海一起胡鬧，這是什麼樣的瘋狂音樂會？知名古典網紅團體雙琴俠（TwoSet Violin）最近就和希拉蕊‧韓合作，三個人在舞台上邊拉琴邊搖呼拉圈，最後不但音樂也演奏了，呼拉圈還沒掉下來，影片點閱衝破37萬人次。

用幽默連結現代人

成員之一的楊博堯表示，他們的影片有一些必要元素，「有一些認真的堅持，加上一些災難，最後都會非常搞笑。」雙琴俠由澳籍台裔小提琴家楊博堯（Brett Yang）與陳韋丞（Eddy Chen）共同組成，2014年創團至今，累積粉絲逼近80萬大關，雙琴俠認為，透過幽默和簡單的方式讓古典音樂與現代人產生連結是他們的目的，「有些人願意熱愛古典音樂，我們必須積極地找到他們。」

邊搖呼拉圈邊演奏

這次他們說動已出道20年、新世代最耀眼的女小提琴家希拉蕊韓跟他們一起搞笑，一起邊搖呼拉圈一邊演奏，難度很高，但希拉蕊韓顯然有備而來，一雙咖啡色及膝馬靴讓下盤穩固，只見她先是從容不迫搖起呼拉圈，然後才開始演奏，果然讓現場爆滿的觀眾情緒嗨到最高點，也讓古典音樂不再單調無聊。

楊博堯說，古典音樂的高標準常常把人們搞到崩潰，或是嚇壞，「人們想要最好的藝術，這是身為音樂家的我們應該堅持的標準，但我們要認真的是音樂，我們自己可以輕鬆一點，讓更多人認識古典音樂。」

(中國時報)