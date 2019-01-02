突破框架 吳義芳與身體和解

資深舞者吳義芳最新編舞作品《555》，順著人體不同的經脈部位，和想像中的能量球共舞。（風之舞形舞團提供）

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中國時報
／台北報導

身體就是舞者最大的資產，但隨著年紀漸長、機能退化，舞者就該步下舞台嗎？現年55歲的編舞家吳義芳有別的看法，他是資深雲門舞者，離開雲門舞集後仍每5年推出一次獨舞，今年獻給55歲的作品是《555》，他表示，只要找到能量流動的方式，就能和身體和平共處，有不一樣的舞動方法，「在肌肉之外，皮膚能跳舞、骨頭也能跳舞，甚至是看不見的穴道，都能跳舞。」

吳義芳過去在雲門舞集跳過《家族合唱》裡的「乩童」、《九歌》裡站在兩名舞者肩上8分鐘不落地的「雲中君」，都讓觀眾難忘，他表示，「作為一名專業舞者，身上不可能不帶傷，一定會有運動傷害和體能下滑的時候，但卻也因為是專業舞者，所以更能了解身體結構，讓我能重新調整身體的位置，找到不一樣的跳舞方式。」

吳義芳近年以人體經脈為基礎，發展出一套「十二顆能量球」運動方式，並運用到這次的新作品裡，他表示：「十二顆能量球是以意念想像出來的，我們可透過想像力，把這些能量球放置在不同的位置上，讓球體在不同的部位上挪動，幫助放鬆，也重新建立肌肉的使用方式。」

吳義芳表示，人體都會老化，但是意念和想法可以轉變，「希望舞蹈除了有美的分享，還有精神性的分享，甚至是對人的生命架構都能有所啟發，那是我所追求的事。」

(中國時報)

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