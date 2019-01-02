林昭亮出面 邀大師來台授課

2019年01月02日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

由旅美小提琴家林昭亮發起，首屆台北大師星秀音樂節將於明年登場，師資包括紐約愛樂小提琴首席黃欣、費城管弦小提琴首席金大衛、大提琴家哈瑞爾、阿姆斯特丹皇家大會堂長笛首席艾蜜莉．貝儂以及紐約大都會歌劇院法國號首席艾瑞克．洛斯克等音樂家，預計今年8月登場。

林昭亮表示，「台灣音樂學子的個人演奏技巧已有一定水準，然而在樂團中，合奏的觀念與技術也相當重要，管絃樂團與室內樂的經驗決定你是否能在樂團招考的過程中，發揮自己的水準。」林昭亮說，醞釀多年，如今夢想開始成真，「希望將重點放在樂團團隊合作訓練，讓音樂學子在獨奏之外，也有選擇樂團工作的實力。」

林昭亮說，這次的音樂節第一周將會加強個別學子音樂訓練，第二周則進入全團訓練，包括室內樂訓練、獨奏、管弦樂片段指導、管弦樂團面試模擬等，教授們也會坐在樂團中與大家一起合奏，「我想在訓練的過程中讓學子們理解，樂團裡面不管是坐在第一排還是最後一排，每一個成員都相當重要。」

音樂節將安排客席講座，包括北藝大音樂學院院長蘇顯達，師大音樂學院院長陳沁紅、小提琴家曾宇謙等參與，前NSO國家交響樂團音樂總監林望傑也將擔任音樂節樂團指揮。

另外，將舉辦七場大師與新秀交會的音樂會及林昭亮、曾宇謙、黃欣與詹曉昀的四小提琴協奏曲，巡演台北國家音樂廳、台中國家歌劇院與高雄衛武營藝術文化中心。

(中國時報)