伊林女神喜氣出擊 拔河展現戰鬥力

2019年01月02日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

伊林娛樂群星羅承軒（左起）、賴蕾安、吳靖舫、何裕仁、張念慈、萬學安、李竸、王麗雅、蔡淑臻、何欣芫、周祥蕙、董冠辰、紀璽安、林芸蘋、王郁婷、蕭珮瑩一起拍攝新年賀卡賀新年。

伊林娛樂兩大女神蔡淑臻、王麗雅日前領軍學弟妹，拍攝2019年新春團拜賀卡，兩隊身穿紅、金色喜氣華服，進行「拔河」大對抗，象徵伊林團隊戰鬥力十足！

運動名模王麗雅一身金色系Bling Bling貼身禮服，祝賀大家「賺大錢發大財，豬年行大運，豬事大吉」。戲劇女神蔡淑臻則是身穿大紅禮服，露出性感鎖骨和香肩，她笑說：「我的造型就像一個發財紅包袋，象徵發發發，祝福大家心想事成，身體健康！」

新生代模特兒入鏡

兩位女神結合伊林男、女模特兒，大陣仗拍攝新春賀卡，最新出爐的璀璨之星女模組冠軍蕭珮瑩、亞軍何欣芫等新生代模特兒也一同入鏡，展現初生之犢的氣勢。拍攝過程中，蔡淑臻需用力甩裙襬，其他模特兒配合踢腿，在她一聲令下，所有人整齊劃一擺Pose，展現超強向心力。

王麗雅過年也運動

王麗雅去年取得基礎體適能教練證書、基礎瑜伽師執照，今年將繼續進修健身與瑜伽相關課程，及持續油畫創作，希望能辦個展。她提醒大家新年期間大吃大喝之餘也不能懈怠，要持續運動。蔡淑臻因舊傷還沒復原無法運動，笑說：「我會大吃大喝，但運動就靠妳負責了！」

蔡淑臻每年大年初一都很期待去伊林娛樂總經理陳婉若家玩「推筒子」，這是她過年最期待的事情，「那天會看到很多好朋友、新朋友，甚至是一年只見一次的朋友，大家一起聊天吃零食，當廢物。」

(中國時報)