王力宏元旦開唱 8000粉絲冒雨朝聖

2019年01月02日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

王力宏為回饋粉絲，7年前首創「福利秀」（Free Show），在每年的1月1日、不同城市，舉辦免費演唱會。他今年回到20年前舉辦過「繞著力宏轉」演唱會的大安森林公園開唱，意義非凡，儘管天氣寒冷降雨，仍有8000名觀眾朝聖，他也宣布將於6月8日第4度登上台北小巨蛋開唱。

王力宏昨背著吉他出場，飆唱〈公轉自轉〉，打趣說：「歡迎來到1998年《公轉自轉》王力宏新歌發布會，你們怎麼都沒有變。」並問歌迷：「我有沒有變？變帥了對不對。」歌迷熱情喊：「對！」讓他樂開懷。

他接著鋼琴自彈自唱〈不可能錯過你〉，他提到現場有許多歌迷從海外飛來，「一轉眼就20年，有點恐怖，很高興我們家成員越來越多，也寫了很多歌，20年也沒白混了。」

江蕙到場欣賞

他婚後生了2個女兒、1個兒子，昨演唱〈唯一〉前，回憶2018年，感性說：「感謝老婆幫我生了1個兒子嘉耀，也做了全新的演唱會，我們小巨蛋見。」

而他唱到〈大城小愛〉時，心情太嗨，不小心把提詞螢幕踢壞，笑說「但我平時也沒在看」，最後更加碼安可曲〈愛你等於愛自己〉，為「福利秀」畫下圓滿句點。

王力宏的父母、老婆王靚蕾及好友江蕙、Janet夫婦、王治平、黑人、唐志中、汪小菲等到場欣賞。

(中國時報)