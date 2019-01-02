伍佰助陣 阿信獻上四月天

2019年01月02日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

五月天「人生無限公司」巡演台中場在元旦開業，就請到他們的偶像伍佰打卡上班，合體演繹〈挪威的森林〉、〈愛情萬歲〉，更在台上互飆樂器噴發熱血，以最純粹的搖滾為2019年的第1天劃下句點，現場歌迷嗨到不行。

五月天和伍佰上回同台是2011年滾石三十新加坡場，阿信過去曾無數次表示伍佰& China Blue是他最崇拜的樂團之一，瑪莎也說看到伍佰就會緊張到說不出話。5人昨彩排時一見到伍佰就說：「謝謝老師！」伍佰出場前也明顯感受到他們的興奮與期待，特別縮短了閒聊時間，怪獸直言：「我今天真的很興奮，雖然看起來冷靜，但心裡很激動。」

伍佰誇五月天有趣

阿信昨模仿伍佰的招牌嘶吼唱腔，興奮直呼，早在10年前就想邀伍佰擔任演唱會嘉賓，「有一天就是今天，今天就是有一天，感謝伍佰老師今天來到五月天的人生無限公司！」他還打趣說：「伍佰老師，我們的樂隊四月天你就拿去用，我去下面跟大家一起欣賞。」見到搖滾天王秒從天團主唱變身小粉絲。

伍佰則不改省話風格，開心表示：「跟你們玩音樂滿有趣的，謝謝你們邀請我來。」離場的時候觀眾頻頻喊他的名字，阿信說：「平常如果嘉賓走了，繼續喊嘉賓的話五月天會吃醋，但今天可以，讓聲音目送伍佰老師上高速公路。」

(中國時報)