蔡依林新年許願〈消極掰〉積極Hi

蔡依林（上）在江蘇衛視跨年晚會演出陣仗龐大。

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中國時報
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蔡依林（Jolin）跨年夜在江蘇衛視晚會上，首唱新歌〈怪美的〉，她一口氣把經典歌曲〈大藝術家〉、〈大丈夫〉、〈迷幻〉、〈美杜莎〉等4首經典重新編曲、編舞，她身穿性感的Alessandra Rich 2018秋冬系列上場，搭配30位舞者，表演內容及陣容都升級，儼然是縮小版演唱會，送給粉絲一個最歡樂、最嗨的跨年夜。

Jolin去年底發行暌違4年的新專輯《Ugly Beauty》，橫掃各大數位榜，拿下21個專輯榜冠軍、20個單曲榜冠軍，大展天后氣勢，而新歌〈怪美的〉MV更在72小時內，在YouTube創下超過400萬點閱，超越〈PLAY我呸〉MV紀錄。

此外，這次新專輯中引起高度討論的另一首新歌〈消極掰〉，是Jolin盼藉著音樂，希望大家在生活上能更積極面對消極。歌名起源於2016年年底時，她在自己的社群網站上發了一個跨年的「消極掰」卡通圖，啟發她想以這3個唸起來相當詼諧的字作為新歌名稱，她笑說：「希望新的一年大家都能消極掰、積極Hi！」

元旦錄影不休息

Jolin元旦馬不停蹄前往北京錄影，今年是她出道20周年，她有意規畫一套特別的巡演，將專輯《Ugly Beauty》及新歌〈怪美的〉的視覺概念呈現在演唱會當中。

(中國時報)

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