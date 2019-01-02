小嫻走過婚變 沒有生不如死

小嫻現在很享受單身生活，打趣說男生應該不敢靠近她，因為怕一被拍就有壓力。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
小嫻（左起）、劉香慈、楊晴、羅平演出《女兵日記》，收視成績不錯。

小嫻從鬧婚變到去年中與前夫何守正簽字離婚，歷經整整1年煎熬，是不是已經走出來，她還沒答案，但過程中她沒有生不如死的感覺，「因為我沒有去看我失去的，反而得到的太多。」做好準備迎接新戀情？她說「緣起緣滅，緣分來了就接受，如果沒有緣分也很自在，我不會預設會不會再有愛情，至少現在有很多兄弟姊妹，我可以把愛放他們身上」，看淡一切的活法很佛系。

恢單後小嫻思考了很多事，「要等發生才知道過了沒，很多事以為過關了，其實後面還有考驗，很多時候我們被教導要放下，有一天真的沒事了，連放下都不用，因為它早就沒了，我還沒體會到這個境界，所以不敢把話說得太滿。」仍相信愛情？她說，愛沒有條件，但愛情裡會有，「總是說你應該怎樣，我應該怎樣，我知道我不會那麼無私，所以面對愛情就是考驗的時候。」

原來面對是好的

早期她主持電玩節目，在虛擬世界打怪練功，「我現在是在人生路上打怪練功，面對不敢面對的事要突破心魔。」她曾因天生沒子宮而感到自卑，自剖從這段婚姻得到最多的是，「我曾想放棄當媽媽，遇見『這個人』之後，讓我盡我所能去努力，只是做了，發現還是失敗，但沒遺憾了，我也鬆開了，陰影慢慢消失，突破我自己的心魔，現在回頭看，原來面對是好的。」

小嫻篤信妙嬋師父，她平靜地說，現在變得自在、懂得內省，這轉折的確和師父有關，「每個人感受不同，我說的不代表所有人都這樣。我只是發現自己很渺小，不再執著自己都是對的，很多人以為謙卑是表面的客氣，其實有一部分也是接納自己的不完美。」對於外界對妙禪有不同聲音，她說：「我滿自在看待這件事，也尊重每個聲音。」

《女兵》移防中天

去年婚變時剛好在屏東拍《女兵日記》，她笑言38歲的自己早過了「志願役」召募年齡，女兵中她年紀最大，相處卻像姊妹般，讓她很感恩、珍惜這機會，所以不管劇情怎麼安排或遇到多熱天氣，「受不了的時候就抬頭看看天空，告訴自己要感謝這一切，然後又可以繼續再踏步走了。」近來在台北拍續集，復胖2公斤也很坦然，以前會苛責自己，「我現在接受身上的每一塊肉」。

她回想當時在軍營裡沒妝、沒睫毛、沒好看衣服、沒長髮，看到自己在戲裡難過、憤怒、無理取鬧的表情都覺得討厭，觀眾留言也不好聽，但她說：「有句話叫『嫌貨人才是買貨人』，我看見的不是表面謾罵，而是每個留言背後都是關心、希望我更好，我的演技確實還要加強，畢竟很久沒演了。」《女兵日記》自1月4日起每周一至五下午4點在中天綜合台播出。

(中國時報)

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