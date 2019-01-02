林柏宏變犀利哥 藏族誇帥

林柏宏非常想念台灣影迷，今年將有多部作品陸續公開。（石智中攝）

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中國時報
專訪
林柏宏以頹廢造型拜訪藏族人家，意外受歡迎。

林柏宏在《給19歲的我自己》飾演專情又懂撩妹的陽光大學生，卻因感情失意前往世界各地冒險，劇組在前年11月親赴天寒地凍的川藏高原取景，他表示在當地拍攝不易，包含上、下山僅花5天，不少工作人員因此得高山症，現場隨時備好氧氣瓶，他曾因飯吃太快而暈厥，醒來才發現「斷片」數秒，幸好只是虛驚一場無大礙。他還得每天3點起床梳化，花3小時把鬍子一根根黏上，完成他少見的「狂野」造型。

儘管時間緊湊，林柏宏不願放棄深入了解川藏民族的機會，趁著一早梳化完、等待工作人員布置現場的時間，和經紀人、助理到處晃，見到一戶人家大門敞開，探頭進庭院看到一大堆農作物掛在門上，因感到新奇而大膽「私闖民宅」拍照，屋主卻突然從屋裡走出，林柏宏嚇壞怕挨罵，沒想到對方熱情歡迎，主動詢問：「要不要進來吃早餐？」

受邀嘗藏族早餐

林柏宏欣然接受邀請並一嘗藏族早餐，包含酥油茶、炒馬鈴薯絲和炒肉，他笑言：「其實甜甜鹹鹹的，很像台灣口味。」喝到熱騰騰的飲料更是感動。對方一家三口稱讚他很帥，但他當時以一頭長髮和滿臉落腮鬍示人，未料這股「頹廢滄桑感」剛好符合藏族審美觀，讓他大感意外，當他秀出手機裡原本白淨造型時，藏族一家人難以置信的說：「這是同一個人嗎？」該片1月18日上映。

(中國時報)

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