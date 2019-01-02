衣鳴驚人 跨年紅色攻略

2019年01月02日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

男星黃子韜換上一襲SAINT LAURENT紅色亮片外套搭配黑色襯衫、領巾，舞台效果十足。（翻攝自黃子韜官方微博帳號）

女星林志玲身著VERSACE 2019早春系列紅色皮革短褲，於江蘇衛視跨年晚會上展現舞技。（CFP）

VERSACE 2019早春系列女裝。（VERSACE提供）

吳謹言靠演魏瓔珞爆紅。（CFP）

吳謹言靠演魏瓔珞爆紅，她與與許凱（左）上演「延禧CP」，分別選穿Marchesa Notte及PRADA裝束登台，並牽手甜蜜獻唱。（CFP）

「阿Sa」蔡卓妍身著VALENTINO 2018秋冬洋裝，和Twins的好姊妹「阿嬌」鍾欣潼再度合體。（CFP）

SAINT LAURENT 2019春夏系列男裝秀圖。（SAINT LAURENT提供）

雖然農曆年還沒到，但元旦晚會上眾星已迫不及待穿上精品品牌紅衣、紅裙，為來年求個好兆頭，而且多數搭上黑色，以「紅水黑大班」展現時尚心機紅。

延禧CP 重現甜蜜

年度熱播宮廷劇《延禧攻略》的眾演員，理所當然成了上海東方衛視舞台上最搶鏡的陣容，飾演魏瓔珞的女星吳謹言選穿出自Marchesa Notte的紗質禮服現身，並與身著PRADA 2019春夏系列男裝的許凱牽手獻唱，重現劇中話題CP的甜蜜畫面。

同場現身的男星黃子韜，也彷彿為與鬧出不合傳聞的前EXO時期隊友吳亦凡同框做好準備，一襲SAINT LAURENT 2019春夏紅色亮片夾克，捨棄秀上的丹寧襯衫及白T恤，改搭配黑色襯衫、領巾，舞台效果十足。

Twins合體 展現浪漫

江蘇衛視跨年晚會上，志玲姊姊率先穿上VERSACE 2019早春系列紅色皮褲展現舞技，黑色皮靴、網襪的組合，更顯性感俐落風格。去年剛成台灣媳婦的「阿嬌」鍾欣潼，再度與Twins的好姊妹「阿Sa」蔡卓妍合體，兩人均以粉紅色調出發，阿Sa舞台上的全套VALENTINO 2018秋冬系列鮮紅裙裝搭桃色西裝外套，醞釀浪漫女人味。

而造型多變的李宇春，一身出自Alexander Wang的中國風皮革上衣式洋裝，且把秀款改成紅色，搭配膝上靴及面罩，氣勢十足。

(中國時報)