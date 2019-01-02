2019美妝新鮮貨TOP10搶先看

2019年01月02日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

Bobbi Brown金緻奢華脣膏，1200元。（Bobbi Brown提供）

Jo Malone London奔放靈魂（青檸、羅勒與柑橘古龍水30ml、鼠尾草與海鹽30ml），4900元。（Jo Malone London提供）

RMK玩色點采口紅，1350元。（RMK提供）

蘭蔻絕對完美玫瑰大理石潤色護脣膏珊瑚大理石，1150元。（蘭蔻提供）

YSL情挑誘光水脣膏，1280元。（YSL提供）

SUQQU首次推出5色晶采淨妍頰彩蜜，1480元。（SUQQU提供）

雅詩蘭黛粉保溼訂製粉底精華，1950元。（雅詩蘭黛提供）

Giorgio Armani奢華訂製柔霧脣膏，1250元。（Giorgio Armani提供）

TOM FORD私人調香系列茉莉紅限量高級訂製禮盒2019限定版，9800元，全台限量20組。（TOM FORD提供）

NARS新春限量霓光炫紅裸光奇肌氣墊，1500元。（NARS提供）

新年新氣象，各大美妝品牌祭出新年新品，不管是結合中國新年紅色喜氣，或是春季彩妝，都讓美妝迷迫不及待想入手，本報盤點最受矚目話題單品，讓消費者搶先了解美妝新鮮貨。

Bobbi Brown 杜鵑演繹皇室紅

專業彩妝Bobbi Brown以皇室紅及豔陽金為設計概念，推出新年限定「限量皇室紅系列」，找來超模杜鵑演繹形象大片，紅色與金色的閃亮包裝，為美妝更添喜氣，想要好運旺，就是要用氣勢紅脣迎新年，品牌提供全系列紅脣色號，並為金緻奢華脣膏穿上紅色新衣，推出新春限量8色，象徵新的一年一路發發發。

RMK把點點穿上身

RMK春妝以繽紛的點點圖樣，打造彩盤與包裝，其中全新脣膏系列「玩色點采口紅」，為最近相當流行的「夾心脣膏」，中間夾心為珠光感的質地，能打造如脣蜜般水潤亮麗的鮮明色彩。

Jo Malone London推限量包裝

英國頂級香氛品牌Jo Malone London以獨創的香氛結合藝術，備受消費者喜愛，每款香氛單獨使用時，展現經典、純淨的味道，2款以上香氛搭配則帶來富層次感的香氛氣息，品牌為消費者搭配經典香氛組合，凡於櫃上消費任2支30ml古龍水，即有機會享有限量「香氛絕配」限定包裝，全台限量1000份。

蘭蔻吹大理石風

蘭蔻絕對完美系列早已是許多編輯心中的最愛，而一直走在話題尖端的蘭蔻，結合時下流行的大理石風格，打造3款絕對完美玫瑰大理石潤色護脣膏，還沒擦上脣，就已經展現自身的美麗，光是脣膏包裝就值得入手。

雅詩蘭黛粉底精華亮相

雅詩蘭黛「粉保溼訂製系列」備受消費者青睞，在各國上市後好評不斷，被網友譽為「一生摯愛乾肌救星」，韓國知名首席彩妝師Pony於社群平台上表示，「在韓國幾乎所有女明星或是模特兒都是指定使用粉保溼訂製系列粉底，今年再推粉保溼訂製粉底精華，勢必成為美妝迷必備底妝單品。

Giorgio Armani玩霧面脣彩

頂級美妝Giorgio Armani引領時尚脣彩趨勢，推出全新15色奢華訂製柔霧脣膏，展現亞曼尼女人的性感魅力，全新奢華訂製柔霧脣膏打破大眾對霧面脣彩認知，運用其擅長光影的折射科技搭配獨家乳霜質地，打造舒適護脣、平滑柔焦的霧面美脣。

TOM FORD夯禮盒限量賣

精品美妝TOM FORD針對新春，推出在日本銷售第一的頂級收藏家指定款，這款主顧客回購率最高的紅色勢力，從潮流紅彩妝為靈感發想的香水，內含私人調香系列茉莉紅、設計師脣膏，全台限量20組，在台勢必再度引爆收藏熱潮。

YSL打造亞洲親吻色

富含65％保養精油與完美色澤組成的YSL情挑誘光水脣膏，去年上市銷售超過10萬支銷量，今年由巴黎總部專為亞洲市場所訂製的脣彩色選，推出最熱門的番茄紅、乾燥玫瑰色系，以及夯賣的醬果色系。

SUQQU採光做春妝

日系彩妝SUQQU發現從雲層隙縫中射出的陽光溫柔有力量，放射狀的「雲隙光」形成不同光采照耀地面，雲隙光亦稱為「天使的階梯」，因此以「光」為主角搭配春天顏色，打造好氣色的春日彩妝，其中尤以在日本受到歡迎的晶采淨妍頰彩蜜，顛覆過往上色手法，直接以指腹輕拍，就能為臉頰帶來自然氣色，也成為矚目春妝。

NARS迎新玩剪紙

專業彩妝NARS新春限量霓光炫紅彩妝融合東方經典剪紙設計，以「紅」運當頭為主題，帶來結合中西特色的新年限量祝賀禮，品牌以經典東方新年元素紅色及金色，推出亞洲熱賣特霧脣誘，並推出新年亞洲限量色＃Flame、#Firework，及#Firecracker，前衛時尚的幸運粉色系，及限量裸光奇肌氣墊（霓光炫紅版），任購買2項產品，含任一限量霓光炫紅彩妝，即可獲得NARS 新春限量紅包袋。

(中國時報)