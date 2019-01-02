跨年財湧入 超商業績翻4倍

高雄夢時代及愛河周遭，成為跨年黃金一級戰區，周邊湧入人潮創歷年新高。（7-11提供）

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中國時報
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萊爾富拆掉台北市信義區門市大門，方便來客快速購買。（萊爾富提供）
萊爾富推出「台灣情懷杯」熱拿鐵，跨年期間咖啡較平日成長約5成，大杯55元。（萊爾富提供）

今年跨年適逢4天連假，加上北部天氣較差，部分跨年人潮移轉至中南部。業者表示，除了高雄愛河、夢時代周遭門市來客數比平日增加1倍以上，台北101周遭業績，較平日成長最高4～5倍，加上天氣溼冷，雨傘、雨衣也成為熱銷冠軍。

7-11表示，台北跨年人潮最多的信義區，周邊40多間門市，當日約湧入近10萬人消費，整體業績較平日成長3倍，由於天氣溼冷，雨具商品熱銷奪冠，其次則為提神保暖的咖啡、關東煮、熱罐與休閒零食為主。再因應元旦升旗典禮，包括台北車站捷運、西門町及總統府升旗商圈，共近20間門市的早餐備貨量，都較平常假日增加2倍左右。

萊爾富在跨年前拆除101商圈門市大門，以方便民眾購物，101附近門市以咖啡最受歡迎，較平日成長約5成，整體跨年業績也較去年同期成長1成，還特別推出「台灣情懷杯」咖啡紙杯響應新年。

全家指出，北市跨年晚會最鄰近現場的全家建鑫店，業績相較平日成長4～5倍，其中咖啡銷售成長近3倍、夯蕃薯成長近5倍、熱狗成長近5倍，關東煮熱賣超過1500支；餅乾零食銷售為平日的4倍以上，相關茶飲料、水等銷售也累計達千箱。

(中國時報)

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