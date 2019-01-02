LEXUS ES奪雙料最安全榮譽

2019年01月02日 04:11 中國時報 陳大任 報導

2.BMW X5獲得2018 EURO NCAP五顆星評價。（陳大任攝）

3.VOLVO XC40獲得2018 EURO NCAP五顆星評價。（陳大任攝）

4.MAZDA 6獲得2018 EURO NCAP五顆星評價。（陳大任攝）

LEXUS ES車系獲2018 EURO NCAP大型家用車及混合動力／電動車雙料最佳車型評價。（陳大任攝）

每年EURO NCAP都會公布一份各級距年度最佳安全汽車的名單，LEXUS ES 300h同時拿下大型家用車和混合動力／電動車兩類最高榮譽，Mercedes-Benz A-Class、Hyundai NEXO分別在小型家用車、大型越野休旅車兩類出線。

車輛安全怎麼衡量？除了廠家的產品描述外，只有實際測試才能提供相對客觀的資訊，EURO NCAP每年都會抽取不同廠牌的新車進行實測，範圍從早年關注乘客（成人、兒童）擴及到行人以及安全輔助（如氣囊、安全帶）。

2018年更首度納入自動駕駛技術。新增測試項目還不少，例如自動緊急制動系統（AEB City）；行人項目還包括夜間環境，並增加騎車人的項目檢測。

保護功能強 行人減傷

在2018年的受測車輛中，LEXUS ES、Mercedes-Benz A-Class、Hyundai NEXO不僅獲得五顆星評價，並且是各類別的最高分，因此獲得年度最佳安全車，EURO NCAP更在傳統車型類別外，新增跨級距的混合動力／電動車類別，LEXUS ES也以最高分出線。

以LEXUS ES為例，報告指出LEXUS ES在低速及高速公路測試時，AEB系統均表現良好，尤其低速的測試得分接近最高分。撞擊測試對6歲和10歲兒童身體重要部位都有保護，在行人測試的部分，車輛能在碰撞時升起引擎蓋，對行人的頭部、腿部和骨盆都有良好的保護。

2018年獲得EURO NCAP五星評價的還有AUDI Q3、AUDI A6、BMW X5、FORD FOCUS、HYUNDAI SANTA FE、MAZDA 6、VW TOURAGE和VOLVO XC40。相關資訊：https://www.euroncap.com/en。

(中國時報)