第39屆旺旺時報文學獎－雪線 3

2019年01月02日 04:10 中國時報 張英珉

在帳棚內，我推測妳撐過一段時間才死去，妳書寫的記事本被風吹裂數頁，臨死之際妳到底還想寫些什麼，我猜想可能是失溫造成你意識紊亂，一個人類冷到極限後，身體受損後大腦產生錯覺，風雪中竟感覺到熱而脫下衣服加速失溫死去，過去的妳總說，或許這是山神的賞賜，讓受苦者的痛楚提早結束。

我也猜想，或許妳曾呼救，但妳孤寂地在茫茫白雪中，以最後這些微的意識，等待不可見的救援。

找到妳，便開始計算如何將妳帶下山，讓妳的雙親能放下牽掛，我背負十日食物，已用三日，或許只要再三天就足以下山，但妳身體僵硬，無法坐上背架，為此我必須在帳棚內用煮水，等待稍微回溫後，試著調整妳身體姿態，能坐上背架。

雪在溶解，我在咖啡加入大量糖，看著妳──妳還記得嗎，那句話在我心底不斷迴響：「沒受傷的那個人，就能將對方背回去。」

妳躺著，卻緩緩轉過身，慵懶地對我說：「其實躺在這休息，好像也不錯。」

「不──」我忍不住對妳大叫。「我會揹妳下山。」

「不用了……讓我在這睡吧。」妳欠了欠身說。

「我帶妳下去，我帶妳。」我如此堅持，妳卻惱怒。「講不聽，不理妳了。」

妳轉過身去，我這才睜開眼，原來我坐著睡去，但我想起方才我與妳說過的話，是在阿空加瓜攻頂後，要下山時我們所說過話，當時我氣力耗盡，腳因踩入及膝雪中許久而凍傷，最終導致意識紊亂。

「其實躺在這休息，好像也不錯。」我顫抖地躺在攻頂營地內，對妳說起時，妳卻生氣喊我。

「不，我會揹妳下山。」

回憶過往，往事如此悵然，我一邊深呼吸，一邊調整妳已斷肢的身體姿態，妳再也不需多餘保暖，我將妳身上衣服盡可能卸去，只留下一件外套，將妳用登山繩綁好，繫上結繩，固定在背架上。

「明天就下山。」我輕輕對妳說，妳依舊閉眼沉睡，只是從躺，成為坐。

前兩夜，我已把安眠藥加量吃完，此刻只能在帳棚內等待入睡，躺在冰凍山脈之間，看妳坐在背架上，我想起第一次認識妳時就是在這山區， 我正在圈谷內進行夏季高地訓練，不斷上下稜線。

「妳一個人？」 我們在山壁邊初次見面時， 妳也在高地訓練 ，妳只大我一歲，竟在高中階段完成台灣百岳，對我此時才即將攀完百岳的人來說，妳是我大前輩，從那刻起，我只叫妳「學姊」。

妳把帳棚搬到我營地邊，我們原本就距離一百公尺不到，如今搬在一旁方便聊天，就像現在這樣並肩坐在帳棚內，畢竟女生總有不方便處，獨攀時選擇離群索居，不希望被男人發現，增加任何風險。

那次，是我打算去非洲最高峰「吉力馬札羅山」前的高地訓練，我向公司請五天假，加上兩個六日，總共九天在山上訓練。但妳說「吉力馬札羅山」一點都不難，心肺鍛鍊好，許多人都走得上去，妳在兩年前就已去過。

「既然要去，就要走Shira這條路，在山上待久一點。」

妳泡咖啡給我，在沙地上用小木頭畫出吉力馬札羅的攀登路線，Shira這條路線，能從最遠端開始走起，妳說，這可以享受最多在吉力馬札羅的時間。

「我是走最短路徑……Rongai，我怕我無法像妳們一樣……在高海拔待這麼久……」我總是皺眉頭。

「只是海拔高而已啦，有地方住，沒什麼好擔心。」

對我來說，妳樂觀地令我嚮往，我出生在平凡家族，沒有值得注目的才華，學習能力也不優異，直到大學時被同學半推半就，拉去參加登山社湊人數，直到大二時，當我第一次走上玉山攻頂，那日天氣極佳，我環視四周，雲朵在自己腳底，我竟在山頂上感動地哭出聲。

大學畢業後，我一邊工作存錢，一邊在假日爬台灣百岳，等台灣部分結束後，我就要去爬「吉力馬札羅」。

登山的術語、山的名字與路線，我難以對工作上所遇到的同事聊起。只有妳對我說，每個人都有自己的目標，比如有人以8000公尺高山為主，全世界總共有十四座；另外一個目標，就是登上世界七頂峰，亞洲「珠穆朗瑪峰」、歐洲「厄爾布魯士峰」，北美洲「麥金利峰」；南美洲「阿空加瓜峰」；大洋洲「卡茲登茲峰」；非洲「吉力馬札羅峰」；南極洲「文森峰」。

當然，南極洲的「文森峰」，和最高峰「珠峰」，都要花很多錢，與至少一年的準備期才有辦法辦到，其他都有辦法靠自己存錢就能去。妳侃侃而談，說妳從國中就開始爬百岳，爬山是妳人生中最棒體驗。

妳看向星空對我建議往後可同行時，我內心仍不斷疑慮，我不如妳太多。妳又說，南湖大山地形容易積雪，妳希望冬季都在山上生活訓練，提早面對，讓我聽來，更覺得不可思議。

「只有這麼痛苦，未來才有辦法面對珠峰。」妳篤定地說。

不管是七大頂峰、八千公尺山群，綜合起來，攀登8848的珠峰，永遠是全世界登山者的夢，但這需要長時間的訓練，最重要的還是錢，妳比著身上衣服上的贊助廠商標誌笑起。

「要獲得贊助，就要先把其他高山先爬過一次，讓大家認識妳，就願意贊助妳。」

我聽了妳的建議，後來與妳一起加強練習，妳毫不藏私，教我如何增加訓練量，後來的我們走下溪谷，背水上來再下溪谷，再多背一罐水上來，一次一次增加訓練的難度、重量。直到後來，我們能負擔彼此的體重行走，一背上妳站起那刻，我就感覺到肺臟吸不進空氣，雙腿肌肉爆脹。

「珠峰比這痛苦一百倍！」坐在我背架上的妳笑著大喊，直到我坐在妳的背架上時，看妳那脹紅的臉與呼呼喘息聲，我促狹笑起。「我覺得是一千倍。」

我們結束南湖的訓練，一個月內我就攀登完百岳，接著出國順利登上吉力馬札羅主峰「基博峰」後，站在山頂轉身看向整片非洲大陸，雖然空氣稀薄，但訓練發揮功效，我意志清晰，肌肉有著力量，我抬頭看向天空，想要往更高地方爬去，接下來，我想要和妳一起去阿空加瓜。

然而我在布宜諾斯艾利斯醫院被截肢後，我的父親趕到醫院，狠狠打妳一巴掌，開口大吼。「為什麼被截肢的，不是妳！」

我永遠記得在病房內聽見妳離去的腳步聲，往事歷歷讓我此刻更難入眠，天亮後我就要背妳下山，雪依舊下著，像要覆蓋住整個世界。

「想這些幹麻？」妳撐著下巴說。「妳自己下山吧。」

妳的話語如冰雪刺人，但我記得，這也是我曾對妳說過的話。在阿空加瓜六千到五千九公尺的下山路線上，大風雪擋住去路，食物與氧氣都快用盡。（待續）

(中國時報)