影視小說組決審會議紀錄 3

2019年01月02日 04:10 中國時報 李怡芸 紀錄整理／

《黴》

袁瓊瓊：

我認為這篇的問題在於大量篇幅描寫父親施暴，女兒一直很可憐，被打到高中畢業後甚至逃家，但從現實角度看那種狀態是非常奇怪的。第一，講到女兒有閱讀障礙，後來卻能念法律系？說服力顯得薄弱；第二，她在學校被霸凌，被老師不待見，她的自卑感來源只說了一項人長得很髒，家裡和衣服都很髒，感覺是作者幻想出來的狀態。

但有一點寫得蠻好，我是因為這個給它分數，一是寫爸爸有衝突性，他雖是施暴的父親，在另一層面上很愛自己的孩子，高興的時候會帶孩子出去吃，到處玩，把這個爸爸寫出味道來了。故事發展到最後，女兒雖逃家、念法律系、準備法律考試，這時候父親生病了，她回去看他。這個原諒的、接納父親的角度，這種高度在這次作品裡是比較少有的。

季季：

這算是我的第6篇，勉強投它，因最近2、3年台灣出版界出了不少關於底層生活的作品，貧窮和教育是相關的，若沒有好的教育也較難寫作。近年底層生活寫作受到重視，這是我選它的原因。但不太懂作品的是，爸爸讀《六法全書》，撞了人最後為什麼無罪？在敘述邏輯上，爸爸反對女兒念法律系，但自己讀《六法全書》，未將反對原因寫出來。

袁瓊瓊：

我補充說一點，故事前頭說女兒有唱歌、游泳的才能，父親全部反對；她既有游泳又有歌唱才能，為什麼最後卻發展到法律？另外一段看來像漫畫，是寫女兒在校受4大金剛欺負，描寫4大金剛簡直像《流星花園》的F4，又帥、家中又多金，但現實生活這樣的人根本不會多看妳一眼。這段描述令我覺得牽強。

季季：

這小說另外有結構問題，黑體字引文常和現實搞在一起，內文搞在一起，影響閱讀者，受到很大干擾。建議作者黑體字的時間點和內文要區格清楚。

蔡國榮：

這篇算是我心目中的第7名，觸動我的是透過女兒描寫不成材的父親很突出，是特別的。描寫父親境遇不順一再受挫，低層生活讓人感同身受，但這些不幸遭遇沒有和社會或人性面連結，因此寫的是個案而非觸及整個底層社會問題，缺乏普遍性。

文筆上，同意季季所說，常造成閱讀障礙，有一點寫得不錯，是父親的新歡表示要幫助她，但卻永遠不來了，這寫出了人性，有心但是無力，最後撒手不管，劇情上來說給了觀眾希望但真實上來說是會破滅，是蠻好的片段。（待續）

(中國時報)