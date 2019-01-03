廣邀兩岸各黨派、各界代表 民主協商 習近平提 和統方案

2019年01月03日 04:10 中國時報 藍孝威 、 崔慈悌 ／北京台北報導 ／北京台北報導

大陸國家主席習近平發表《告台灣同胞書》對台講話，重申「九二共識」、反對台獨、「一國兩制」外，也提出五點「和平統一」的論述。（新華社）

習五條

習近平出席《告台灣同胞書》40周年會

大陸國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上提出「習五條」，強調兩岸同胞都是中國人，中國人要幫中國人，兩岸要應通盡通。習近平首度提出倡議，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表人士，就兩岸關係和民族未來開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

習五條 首提「兩制」台灣

蔡英文總統前天重申兩岸議題「四個必須」與「三道防護網」，昨又親自回應強調台灣始終未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制，並呼籲中國勇敢的跨出民主的腳步，唯有如此才能真正理解台灣人的想法和堅持。

《告台灣同胞書》40周年紀念大會2日北京舉行，習近平發表了「習五條」，成為大陸最新的對台政策方針，重點包括：一，攜手推動民族復興，實現和平統一目標。二，探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。三，堅持一個中國原則，維護和平統一前景。四，深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。五，實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

蔡總統回應 絕不接受一國兩制

值得注意的是，習近平首次提出探索「兩制」台灣方案。他強調，「一國兩制」會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，充分尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，充分保障台灣同胞的私人財產、宗教信仰和合法權益。

習近平首度倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

台獨是絕路 習不承諾放棄武統

「深化兩岸融合發展」是習近平提出的對台政策。他表示，中國人要幫中國人，大陸要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

此外，習近平繼續對台獨施壓。他指出，台獨是歷史逆流、是絕路，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

(中國時報)