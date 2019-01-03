國道客運 農曆年後喊漲 國光統聯貴5～20元 首都和欣擬跟進

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

隨著油價、人事成本上升，國道客運業者感嘆2018年是最艱困的一年，甚至連年終都發不出來，眾業者原訂1月調漲票價，經交通部公路總局勸說下，勉予同意至春節後調整。國光、統聯客運宣布，3月4日起調整票價5至20元，首都、和欣等業者則在研擬中，方案近日出爐。

國光、統聯原打算於2019年1月5日調漲票價，首都客運則是在去年底率先調整，公路總局獲知後趕緊介入，並以近期油價下跌為由，說服業者緩漲。根據國光與統聯客運最新規畫，3月4日才調整票價；首都客運昨先恢復原價，改在過年後調整，但日期未定；和欣客運則在規畫中，近日會提出方案。

國光客運總經理吳忠錫指出，客運業各項成本幾10年來大幅提高，公司已經快發不出年終，油價只是其中一項因素，公路總局以民眾過年疏運需求為由勸說，業者雖然處境艱難，但願意配合，另3月4日調漲的平均幅度小於3.5％，對民眾衝擊不大。

年終快發不出 調整勢在必行

統聯客運副總經理許凱翔則說，公司每個月要用400萬公升柴油，油價漲1元，代表公司每月要多支出400萬元成本，雖說2018年11月、12月的油價下跌，但1至10月都在漲，現在只是回到2017年的水準。

許凱翔表示，上漲的還有原物料、租金等，但是對業者衝擊最大的還是人力成本，現在基本工資與加班費調漲，還有7休1、一例一休問題，各業者處境都很艱辛。

勞基修法衝擊 人力成本大增

日前已先調漲票價的首都客運，昨日已恢復原售價，但過年後仍會重新調整。以台北－宜蘭為例，票價暫從131元恢復為128元；台北－礁溪暫從96元恢復為92元。

首都客運總經理李建文表示，2018年是客運業界最辛苦的一年，勞基法修法帶來的衝擊持續發酵，已造成業者用人、調派困難，公司去年9月對司機加薪6％，這次票價僅調整2％左右，只是杯水車薪。

(中國時報)