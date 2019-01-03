蔡駁習 從未接受九二共識

蔡英文總統2日發表談話，強調台灣絕對不會接受「一國兩制」，並重申「四個必須」是兩岸關係的基礎。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統昨天親上火線反駁大陸國家主席習近平發表《告台灣同胞書》40周年紀念談話，強調我們始終未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制，將全力鞏固以台灣為主體、台灣優先的經濟發展路線，呼籲大陸勇敢踏出民主的腳步，「唯有如此，才能真正理解台灣人的想法與堅持」。

呼籲對岸 踏出民主腳步

習近平昨午談話提出探索一國兩制台灣方案，蔡英文總統與相關首長緊急研商，決定由蔡英文於下午3點50分出面表達政府立場，行政院、陸委會與外交部相繼發表聲明。

蔡英文指出，我們始終未接受九二共識，根本的原因就是北京當局所定義的九二共識，其實就是「一個中國、一國兩制」，「對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮」。

她重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。

提醒北京 須有大國格局

她說，我們願意坐下來談，但作為民主國家，凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民授權與監督，並且經由兩岸以政府對政府模式進行。「在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權力代表台灣人民去進行政治協商」。

蔡英文強調，我們反對北京以「利中」為核心，以利誘及吸引台灣技術、資本及人才「走進中國大陸」的經濟統戰。將全力推動「壯大台灣」的各項策略及措施，鞏固以台灣為主體、台灣優先的經濟發展路線。

她也提醒北京當局，「大國必須要有大國的格局，大國的責任」，國際社會正看著中國能不能有所改變，成為受到信任的夥伴。她在元旦談話所提的「四個必須」是兩岸關係能否朝向正面發展，最基本、也最關鍵的基礎。

心靈契合 應該相互尊重

對於習近平所提「實現同胞心靈契合，增進和平統一認同」，她說，心靈契合應該是建立在彼此相互尊重與理解，建立在兩岸政府務實處理有關人民福祉問題上。然而，十萬火急的豬瘟疫情、施壓國際企業塗改台灣名稱、買走台灣邦交國，軍機軍艦繞台，都不會帶來心靈契合。

陸委會表示，大陸對台談話反映加速統一的急迫性，這是一篇對台高度統戰、促統與分化的宣傳。外交部則負責向國際宣傳，指出習的談話漠視台灣是受全球讚譽的民主國家事實，漠視台灣人民擁有決定台灣未來的權利，也漠視台灣人民拒絕一國兩制的堅定態度。

(中國時報)

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