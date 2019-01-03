承認分治事實 先訂和平協定

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中國時報
呂佳蓉／台北報導

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，大陸國家主席習近平的談話側重在民族喊話與強調兩岸間要進行談判；但是他認為，處理兩岸分治問題，不能用一國兩制處理，還需要考慮台灣目前政治現狀，大陸須面對中華民國政府治理台澎金馬的事實。

趙春山指出，習的談話反映出希望兩岸僵局能有突破，所以特別提到制度不同，不是統一的障礙與分裂的藉口。全文重點在於政治協商與民主協商，以往在談兩岸交流主要是談社會、經濟與文化融合，這次則提到政治方面融合，習還指出「兩制」是可以做討論。

關於兩岸和平統一的進程，趙春山認為，應在承認兩岸分治狀況下，雙方結束敵對狀態，簽訂和平協定，再考慮未來互商統一安排。趙春山指出，一國兩制是在大陸的制度之下談問題，也許一國兩制能處理港澳，但無法處理面對今天兩岸分治的現狀；而「一國兩治」則有對等的意涵，不能忽略一個中國兩個治權，行使不同制度的現實。整體而言，在討論到一國兩制前，需先對「一國兩治」做釐清。

文大政治系特聘講座教授陳一新表示，習近平談話顯示出，解決台灣問題的急迫感特別強烈，特別強調兩岸要對話。但是，這種「政治協商」在此時此刻，時機還不成熟，這個話題只是議題，無法付諸實行，尤其是民進黨還在執政之時。

陳一新指出，習強烈要求兩岸要談出「和平統一、一國兩制」的方案，但是一國兩制要台灣人民與有廣大民意基礎的政黨接受有其難度，一國兩制在香港也沒有成為很好的治理模式。要談出適合台灣的一國兩制可能需要很長時間，所謂「取法乎上，得乎其中」，最後如能談出一個較兩岸和平發展更具發展空間的協議或模式，應該也能為兩岸共同接受。

(中國時報)

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